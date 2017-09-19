Dünyada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 196 ülkede uygulanan IAAF Çocuk Atletizmi projesi çerçevesinde Türkiye’de 2017-2018 eğitim döneminde ders verecek hocaların eğitimini amaçlayan seminere Türkiye’nin çeşitli illerinden 17 kursiyer katıldı.

IAAF’ın deneyimli eğiticilerinden Yunanistan Çocuk Atletizmi Projesinin başında bulunan Dimitrios Damaskinos tarafından verilen seminerde kursiyerlere uygulama ve teori dersleri verildi.

Teori dersleri İzmir Anemon Oteli toplantı salonunda gerçekleşirken, uygulama Gaziemir Atletizm Kulübü ve Gaziemir Uğur Koleji’nden 100 çocuğun katılımı ile Halkapınar Seha Aksoy Atletizm Sahası’nda yapıldı. Eğitici adayları kurulan oyun istasyonlarında çocuklarla birebir ilgilenip, çocuk oyunları konusunda deneyim oluştururken, uygulama sonunda öğrencilere katılım sertifikası verildi.

Sertifika töreni sırasında öğrencilere ülkemizin yetiştirdiği önemli atletler arasında bulunan İsmail Akçay, Gülsün Durak ve Aksel Gürcan gibi isimler tanıtılırken, IAAF Çocuk Oyunları Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, öğrencilere hitaben, "Sizleri geleceğin atletleri olarak bu sahalarda ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ederken görmek istiyorum. Bu konuda Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın olumlu yaklaşımı ve spora olan desteğini hepimiz görüyoruz. Bu önemli şansı hep birlikte iyi kullanalım" şeklinde konuştu. Ayaz ayrıca konuşmasında, “Seminer isteğimize hızlı şekilde yanıt veren ve kursun açılmasını destekleyen IAAF Başkanı Sebastian Coe’ya teşekkür ederim” dedi.

Teori dersleri sonunda kursiyerler kendilerine IAAF eğitmeni Dimitrios Damaskinos tarafından verilen konularla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

İzmir’de 3 gün devam eden seminer sonunda IAAF Çocuk Oyunları Koordinatörü Necdet Ayaz, Türkiye’nin projeye kattığı Fair-Play, Madde Bağımlılığı, Çocuklara Psikolojik Yaklaşım ve “Eskimeyen Değerler” töreni ile bilgi aktarırken, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Koordinatörlük adına Damaskinos’a teşekkür etti ve kendisini gibi eski bir Milli Atlet olan eşi Gülten Ayaz’la birlikte bir plaket verdi. Törende Çocuk Oyunları Danışma Kurulundan Prof. Dr. Doğan Demirhan da Damaskinos’a Atletizm Federasyonu’nun çeşitli ödüllerini takdim etti.

Törenin ardından konuşan Damaskinos, “Türkiye bu projeyi büyük değer katıyor. Kursiyerlerin ilgisi ve dikkati konunun ne denli önemli olarak ele alındığını ortaya koyuyor. Özellikle Koordinatörünüz Necdet Ayaz’a ciddiyeti ve hassasiyeti nedeniyle teşekkür ediyorum. Dostluğunuz beni çok etkiledi. Ne zaman benim destek olacağım bir konu olursa yardıma hazırım” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yapıcı, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Okul Müdürü Ayça Örenel, Antrenör Bülent Saygan, öğretmen ve antrenör Adnan Yahşi, öğretmen ve antrenör Fatma Şahinoğlu, Antrenör Aksel Gürcan, Öğretmen Gülden Karabudak, Öğretmen Tanmaç Örenel, Öğretmen Murat Bursalıoğlu, Öğretmen Şafak Özen, Antrenör Bülent Taşdemir, Öğretmen Reyhan Dağ, Öğretmen İsa Aydemir, Antrenör Gülsün Durak, Antrenör ve öğretmen Melihşah Katman’ın katıldığı seminer sonunda başarılı olarak belgesini alanlar 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilecek seminerlerde programları uygun olmaları halinde eğitmen olarak görevlendirilecekler.