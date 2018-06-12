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12 Haziran 2018 10:52

İbadethanelerde bayram temizliği

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını artıran Karşıyaka Belediyesi, cami ve cemevlerinin hijyenini sağlamak için özel ekip kurdu.

İbadethanelerde bayram temizliği

12 Haziran 2018 10:52

Toplam 35 ibadethane baştan sona temizlendi.



Karşıyaka Belediyesi, halkın ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik yaptığı çalışmalara Ramazan Bayramı öncesi hız verdi. Karşıyakalıların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için 30 kişilik ekip kuran belediye, ilçe genelindeki 32 cami ve 2 cemevinin yanı sıra bir kilisede de temizlik hamlesi başlattı.



Sürekli hizmet


Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar baştan aşağı temizlendi. Temizlikle birlikte cami ve cemevleri etrafında çevre düzenlemeleri de belediye ekiplerince yapıldı. Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizleme uygulamasına belirli periyotlarla yıl boyunca devam edecek.



"Herkes memnun"


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu koşullarda ibadet edebilmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdiden Ramazan Bayramımızı kutluyor; ülkemize barış, huzur, birlik ve kardeşlik getirmesini diliyorum” dedi.


Uygulamadan memnun olan din görevlileri de “Çok güzel bir uygulama, belediyemizin ibadethanelere sahip çıkması çok anlamlı. Belediyemize ve Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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