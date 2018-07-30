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30 Temmuz 2018 10:30

İbrahim Aktolon ‘Küstah’ ile yaza damga vuracak

Müzik kariyerine Almanya-İstanbul arasında mekik dokuyarak ara vermeden devam eden genç besteci ve yorumcu İbrahim Aktolon, yaz aylarına damga vuracak yeni şarkısı “Küstah” ile hayranlarının karşısına çıktı.

İbrahim Aktolon ‘Küstah’ ile yaza damga vuracak

30 Temmuz 2018 10:30


Başarılı şarkıcının, aynı zamanda klip de çektiği “Küstah’’ adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini alırken; müzik kanallarında da izleyicisiyle buluşmaya hazır.


“Aşka İsyan”, “Hırsız”, “Kusursuz” gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında son dönemde


dikkatleri üzerine çeken İbrahim Aktolon, Avrupa ülkelerinde verdiği konserlerin ardından yaza özel “Küstah’’adlı şarkısıyla da dinleyicilerin gönlünde taht kuracak.



Serdar Ortaç’ın dansçıları eşlik etti


İbrahim Aktolon’un, söz ve müziği Cankan grubu ile tanınan Fatih ABB’ye, düzenlemesi ise Cüneyt Yalmaz’a ait “Küstah” adlı şarkısı için profesyonel bir ekip tarafından İstanbul Çatalca ve Ümraniye’deki stüdyolarda özel bir klip de çekildi.


Yönetmen koltuğunda Fatih ABB’nin oturduğu klibin çekimleri 3 günde tamamlandı. 55 kişilik bir ekibin görev aldığı çekimlerde İbrahim Aktolon’a ünlü popçu Serdar Ortaç’ın dansçı ekibi eşlik etti.


Sette esprili tavırlarıyla ekibe keyifli anlar yaşatan Aktolon, klip için “Çok başarılı bir çalışma oldu. Ekiple aramızdaki samimi ve keyifli iletişim, tüm çalışmaya da olumlu şekilde yansıdı” dedi.


Fotoğraf çekimlerini Yiğit Eken’in, kapak tasarımını ise Galip Aksular’ın yaptığı “Küstah” şarkısı çok konuşulacağa benziyor.




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