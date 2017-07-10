Güneş çarpması olarak bilinen bu durumun kalp krizi, beyin kanaması ve nörolojik sonuçlar doğurabildiği ifade ediliyor.

Medical Park İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, sıcak havaların aşırı terlemeye bağlı olarak, vücuttan su ve tuz kaybına yol açarak birçok sağlık problemi yaratabileceğini söyledi. Ziya Ömer, “Güneş veya sıcak çarpması aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına neden oluyor. Vücut ısısı dakikalar içerisinde 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş veya sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmezse kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir. Bilinç kaybından önce tedaviye başlanması durumunda iyileşme şansı oldukça yüksektir” dedi.

"Fiziksel aktiviteleri azaltın"

“Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar, kalp damar hastalığı olanlar ve aşırı kilolu kişiler, sıcağa karşı daha savunmasızdır” diyen Uzman Dr. Ziya Ömer, “Bu kişiler fiziksel aktivitelerini kısıtlamalı ve güneş koruyucu kremler kullanmalıdır. Güneşin en riskli olduğu öğlen ve öğleden sonraki saatlerde dış mekanlara çıkılmamalıdır. Herhangi bir olumsuz olay yaşanması ihtimali nedeniyle mevcut hastalıklarınızın sağlık ekiplerince öğrenebilmesi için üzerinizde bir kart bulundurun” diye konuştu.

"Soda ve ayran için"

Ömer, sıcak havalarda su ve tuz kaybının arttığını belirterek, şu önerilerde bulundu:

“Aşırı su ve tuz kaybına bağlı olarak halsizlik, bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi şikayetler görülebilir. Bu durumda serin yerde istirahat edilmeli ve tuz içeren sıvılar tüketilmelidir. Soda ve ayran iyi bir çözümdür. Özellikle sık aralıklarla su içilmelidir. Koyu idrar, yetersiz sıvı alımının belirtisidir. Böyle bir durumda susama olmasa bile su tüketilmelidir. Şikayetleri düzelmeyen, aşırı halsizliği olan özellikle yaşlı kişiler sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sıcaklığa bağlı tüm bayılmalar hastaneye götürülmeli ve diğer nedenler için araştırılmalıdır.”