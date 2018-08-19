Bu konuda dünyadaki en iyi örneklerin peşine düşen İZTO heyeti, Almanya’nın yenilikçilik merkezi Berlin’den heybesi pek çok fikirle dolu ve heyecanlı döndü.

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu beraberindeki heyet, Berlin’de dünyaca ünlü yenilikçi girişimci merkezlerini gezdi. Öte yandan girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için sırtını dayayacağı Girişimcilik Merkezi’nin mimari yapısıyla ilgili olarak da pek çok fikir edinen heyet, şirketlerin mevcut insan kaynağının da yeni teknolojileri etkin kullanabilmesi için uluslararası bir eğitim ağı ile işbirliği kararı aldı.

Kızılgüneşler: "Çıtamız yüksek"

Geziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İZTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, dünya ekonomisinin geleceğinin yenilikçi, marka ve tasarıma yönelik çalışmalar yapan dinamik bir anlayışta yattığını vurguladı. Oda ev sahipliğinde daha önce gerçekleştirilen E-Ticaret Zirvesi’nde İzmir’e göç eden beyaz yakalılar kadar şirketlerine de çağrı yaptıklarını hatırlatan Kızılgüneşler, “İzmir yüzlerce yıllık geleneği gereği Türkiye’nin en yenilikçi, dışa dönük kentlerinden biri. Sahip olduğu insan kaynağı da öyle. Biz biliyoruz ki kentimizde değerlendirilmeyi bekleyen ve ziyan olmaması gereken pek çok yenilikçi düşünce ve proje var. Girişimcilik Merkezi, hem mimarisi, hem çalışma tarzıyla bu kişilere ve çözüm ortağı arayan büyük şirketlere çatı görevi görecek. Biz bu misyonun sorumluluğuyla daha kuruluş aşamasında çıtamızı yüksek tutuyor, en iyi örnekleri yerinde inceliyoruz” dedi.

İzmir-Berlin benzerliği

Yeni kuracakları Girişimcilik Merkezi’nde kent merkezine uzak firmalar başta olmak üzere firmaların görüşebileceği toplantı odalarının bulunacağını, merkezin teknoloji odaklı olacağını ve uzman bir ekiple yol gösterici misyonun üstlenileceğini kaydeden Kızılgüneşler, “Bu konuda mükemmeliyetçiyiz. İstanbul’un ardından Berlin’e giderek 13 merkezde temaslarda bulunduk. Hakikaten çok heyecanlı ve motive olmuş bir biçimde döndük. Bu merkezleri verdikleri hizmetler kadar mimari açıdan da inceledik. Hangi özellikleri İzmir’e transfer edebileceğimizi tespit ettik. ‘Almanya’da inovasyon merkezi neden Berlin?’ sorusunun yanıtını dinlerken İzmir’le ne kadar çok benzer yönü olduğunu gördük. Nitelikli insan kaynağı, diğer metropollere göre daha düşük maliyetler sunması ve akademik birikim yönünden İzmir de Berlin’e çok benziyor” diye konuştu.

İşbirliği kararları

İzmir’de sıçrama sağlayacak projelerin nüvelerini taşıyacak işbirliği temellerinin de bu seyahatte atıldığını dile getiren Kızılgüneşler, “Özellikle Cisco Innovation Center’daki görüşmemiz üniversitemiz açısından da oldukça verimli oldu. Laboratuvarlarında canlı tanık olduğumuz robotik teknolojilerden çok etkilendik. 20 yılı aşkın süredir faaliyette olan ve 4 milyon kişiye eğitim veren Cisco Networking Academy’nin İzmir’de de aktif olabilmesi için işbirliği kararı aldık” bilgilerini verdi. Kızılgüneşler, bir sonraki duraklarının Eylül ayı başında İsrail olduğunu sözlerine ekledi.