Ice Cloud, sosyal medyanın gözdesi oldu

Pek çok ünlü youtuber ve bloggerın ziyaret ederek sayfalarında geniş yer verdiği Ice Cloud, tüm müşterileri tarafından da kişisel sayfalarında büyük bir beğeni ile paylaşılıyor.

Dondurma ve pamuk şekeri bir araya getiren soft dondurma konseptiyle ilk kez Alaçatı’da İzmirlilerle buluşan ve kısa sürede çok sevilen Ice Cloud, sosyal medyaya da damgasını vurdu. Bu yaz da serinlemek isteyenlerin değişmeyen adresi olacak Ice Cloud, eşsiz görsel sunumlarıyla en çok beğenilen gönderilerin ana öğesi olmayı sürdürüyor.

Renkli görüntüsünün yanı sıra lezzeti ile de dondurma keyfini bambaşka bir boyuta taşıyan Ice Cloud, İzmir’deki şube sayısını kısa sürede 5’e çıkardı. Alaçatı’nın ardından Alsancak, Bostanlı, Ilıca ve Paşalimanında da İzmirlileri dondurmanın yeni haliyle buluşturan Ice Cloud, bu yaza da iddialı bir giriş yaptı. Farklı çeşitlerde dondurmaları ve kendine has sunumlarıyla büyük beğeni toplayan Ice Cloud, kekler başta olmak üzere alternatif tatları da özgün bir yorumla müşterilerine sunuyor.

Hem lezzetli, hem hafif

Tüm tatlıları, çocukluğun unutulmaz öğelerinden pamuk şeker ile buluşturan Ice Cloud, yazın sıcağının en çok hissedildiği günlerde muhteşem lezzetleri en hafif halleriyle menüsüne taşıyor. Ice Cloud’un zengin menüsünde paraşüt dondurmadan Ice Cloud Special’e, tiramisudan Cheesecake’e, buz gibi şekersiz şerbetlerden sıcak içeceklere kadar pek çok ürün bulunuyor. Ice Cloud’un zengin menüsünün yanında, her şubesinin birbirinden şık tasarımı da müşterileri bulutların üzerinde bir lezzet dünyasına sürüklüyor.