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06 Ağustos 2018 11:23

İcradan satılık başkan koltuğu

İzmir’de Menemen Belediyesi, iddialara göre yıllar önce bir temizlik firması ile anlaşma yapması ve söz konusu firmadan malzeme ile temizlik hizmetinin ardından hizmet bedelini ödememesi nedeniyle icralık oldu.

İcradan satılık başkan koltuğu

06 Ağustos 2018 11:23

Yaşanan 1 milyonluk icra işlemi sırasında belediye başkanının koltuğu haciz edildi.


Edinilen bilgiye göre, Menemen Belediyesi, iddialara göre 2010 yılında özel bir firmayla anlaşma yaparak temizlik malzemesi ve bazı hizmetler aldı. Yapılan çalışmaların ardından temizlik şirketi Menemen Belediyesine faturayı kesti; fakat borcun ilk ödemesi olan 350 bin TL’lik kısmını alamadı. Bunun üzerine uzun bir bekleyişin ardından söz konusu firma konuyu yargıya taşıdı. Parasını tahsil edemeyen şirket, Menemen İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, Menemen Belediyesi hakkında icra takibi başlattı. İcralık olduğunu öğrenen Menemen Belediyesi, icra takibine itirazda bulunarak herhangi bir ödeme yapmadı. Menemen Belediyesi’nin ödeme yapmaması üzerine söz konusu şirket, alacağını belediyeye tekrar tebliğ etti. Daha sonrada mahkeme, belediyenin yaptığı itirazı iptal etti ve faiziyle birlikte alacağın firmaya ödenmesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Menemen Belediyesi’nin 350 bin TL’lik borcu; harçlar, avukatlık ücreti, faizler ve masraflar ile birlikte 1 milyon liraya dayandı. Bunun üzerine de avukat, Menemen Belediyesi’ne alacağını tahsil için hacze gitti.



Başkan koltuğu da haczedildi


Belediyeye giden avukat, bazı eşyaları haczetti. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise haciz sırasında belediyede değildi. Bir müddet sonra belediyeye gelen Şahin, icrayı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Haczedilenler arasında başkan koltuğu da yer aldı. Makam koltuğunun haczedildiği, tutunaklarda da açık bir şekilde yazıldı. Haciz işleminin altına Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin tarafından da imza atıldı.




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