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10 Ocak 2017 16:53

İcralık güvercinleri banka aldı

İcralık güvercinleri banka aldı

10 Ocak 2017 16:53

İzmir’in Bornova ilçesinde bir veznedarın çalıştığı bankanın 2 milyon TL’sini zimmetine geçirerek alındığı öne sürülen 2 bin 389 güvercine haciz sonrası alıcı çıkmayınca güvercinleri banka aldı.
Bornova’da, çalıştığı bankanın 2 milyon TL’sini zimmetine geçirdiği iddia edilen 37 yaşındaki veznedar Nevzat Ak, tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanmanın ardından, zimmetine geçirdiği parayla alındığı öne sürülen 40 çeşit 2 bin 389 güvercine de banka tarafından haciz işlemi uygulandı. Torbalı İcra Dairesi tarafından 769 bin TL kıymet biçilen güvercinler, Torbalı Kuşçu Osman Çiftliği’nde ihaleye çıkarıldı.
Türkiye’de ilk kez güvercinlere haciz getirilirken, Torbalı İcra Dairesi tarafından ihaleye çıkarılan güvercinlere ilk ihalede alıcı çıkmadı. Dün ve bugün yapılan ihalede de alıcı çıkmayınca güvercinleri banka aldı. Banka, güvercinleri kendi yöntemi ile satışa çıkaracak ve ihale olmayacak. Pazartesi günü Kuşçu Osman Çiftçiliği’nde güvercinler tek tek satışa sunulacak.



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