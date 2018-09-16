İEF'te son gün

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bugün kapılarını kapatacak. Dokuz gün boyunca yurt içi ve yurt dışından pek çok ziyaretçi ağırlayan, farklı alanlarda ve konseptlerle sunduğu birbirinden çeşitli etkinliklere imza atan 87. İEF, ziyaretçilere unutamayacakları güzel anılar hediye etti.

Folkart sponsorluğunda İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahnelenen tiyatrolar, bu yıl ilk defa kurulan Rock Sahnesi'nde verilen konserler, Mogambo Caz Geceleri'ndeki konserler, Palyaço ve Sokak Gösterilerindeki şovlar ve Free Fall, fuarın en çok takip edilen ve kalabalıkların oldukça yoğun olduğu alanlardan oldu. Birbirinden ünlü isimleri, oyunları, konserleri, gösteri ve şovları ağırlayan 87. İEF'nin bugünkü programı yine dopdolu geçecek.

“Hayat Bayram Olsa”

Ünlü sanatçı ve yorumcular Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe “Hayat Bayram Olsa” ile sevenleriyle İsmet İnönü'de saat 20.00'da buluşacak. Unutulmaz şarkılara imza atan Kocatepe çifti fuarın son gününe, kendileri has ve tavırlarıyla veda edecekler.

Redd, Rock Sahnesi'nde

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'ten oluşan Redd, fuarın son günü Rock Sahnesi'nde İzmirli hayran ve sevenleriyle bir araya gelecek. En sevilen, pek çok kişi tarafından ezbere bilinen şarkılarını sahnede söyleyecek olan grup, bugün saat 20.45'te Rock Sahnesi'nde hayranlarının karşısına çıkacak.

Mogambo Caz Geceleri'nde Bülent Ortaçgil

Kendisine özgü sesi ve yorumuyla her yaştan hayran kitlesine sahip olan Bülent Ortaçgil, 87. İEF'nin son konserinde sevenlerine unutulmaz bir konser yaşatacak. Müzikseverlerin günlerdir beklediği Bülent Ortaçgil konseri, saat 23.00'da başlayacak. Dillerden dillere dolaşan ve hala ilk günkü gibi sevilen şarkılarını sevenlerine seslendirecek olan Ortaçgil sahnesiyle sevenlerini bir kez daha kendisine hayran bırakacak.