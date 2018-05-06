İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu güven tazeledi

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 827 oy alarak güven tazeledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 25. Olağan Genel Kurulu, İzmir Fuarı’ndaki Kültürpark 1 No’lu Hol’de yapıldı. 25. Olağan Genel Kurula Zekeriya Mutlu, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Ticaret Müdürü Şahin Ersu, İzmir Ticaret Odası Meclis üyeleri, birliğe bağlı 129 odanın temsilcisi ve esnaflar katıldı.

Divan Başkalığını İzmir Demir İşleri Odası Başkanı Atilla Almaç’in yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 25. Olağan Genel Kurulu’nda yönetim faaliyetlerini ve çalışmalarını anlatan Başkan Mutlu, birliğin 350 bin üyesi olduğunu, aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyle bağları bulunduğunu ve bununda İzmir’in nüfusunun dörtte birine yakın olduğunu belirtti. Ayrıca başkan Mutlu, sanayi toplumun yerini bilgi toplumuna bıraktığını ifade ederek, dünyada ve ülkede büyük dönüşümlerin yaşandığını yeni dönemdeki vizyonlarını bunlara göre belirlediklerini, bu dönemde en büyük amaçlarının daha fazla bilgiyi kullanan ve bilgiye ulaşan bir esnaf camiasının oluşturmaya çalışacaklarını dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı konuşmada ise, esnafı desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini ve başkanlığı boyunca AVM mağazalarını açılmasını izin vermediklerini, kendisinin de 17 yıl esnaflık yaptığını, esnafın çalışma koşullarını bildiğini söyledi.