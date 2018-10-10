İEÜ Meslek Yüksekokulu'ndan "Merhaba"

İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende İEÜ Meslek Yüksekokulu kapsamında oluşturulan koordinatörlükler tanıtıldı, yıl boyunca yapılacak “Çıraklar Ustalara Soruyor”, “Mezun Başarı Hikâyeleri, “MYO Prodüksiyon” başlıklı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Etkinliğe, İEÜ Genel Koordinatörü Prof. Dr. Murat Borovalı, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Mütevelli Heyet Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Yenilikçiyiz ve odağımız her zaman öğrencidir”

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, Türkiye'de bin meslek yüksekokulu bulunduğunu ve bugün itibariyle 3 milyona yakın öğrenci bu okullarda eğitim aldığını belirterek, “Meslek yüksekokulları üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren kurumlardır. Üniversitemiz meslek yüksekokulunu farklı kılan ise İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden gücünü almasıdır. En iyisiyiz, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Uzman eğitmenler tarafından eğitimleri veriyoruz. Modern dünyanın talep ettiği istihdamı yetiştiriyoruz. Yenilikçiyiz ve odağımız her zaman öğrencidir” dedi. ‘Hayaline yön ver' ilkesi üzerinden hareket ettiklerini belirten Önder, öğrencileri gerçek yaşama hazırladıklarını söyledi. İEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Buğra Kaan Günay da, meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimci ve atılgan olduğunu belirterek, öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra öğrenci kulüplerinde ve konseyde görev almalarının onların yaşamlarına büyük kazançlar sağlayacağını aktardı.

"Pes edilmemeli"

Etkinlikte, İEÜ MYO Öğretim Görevlileri Halil Pak, Emre Küheylan, Serkan Özmen, Oylum Güleryüz, Serkan Bolat, Seda Cengiz, Mustafa Baydağ, Kenan Demirel, Özde Şenol, İdil Somalı, Semra Keleş ve Öğretim Üyesi Filiz Mergen, ‘İletişim ve Tasarım”, “İşletme ve Yönetim”, “Mimarlık ve Yapı”, “Seyahat ve Dil”, “Teknik ve Teknoloji” programları koordinatörlükleri ile etkinlikler ve programlar hakkında bilgi verdi. Törende, İEÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya da, “Girişimci Zihin Yapısı Başarılı Olmanızı Nasıl Sağlar?” başlıklı sunum yaptı. İyi bir kariyer ve meslek seçimi için 5 aşamanın bulunduğuna dikkat çeken Demirkaya, “Sorumluluk al, harekete geç, başarısız ol, öğren ve geliştir temel kavramları üzerinde durulmalı. Öncelikle kişi sorumluluk almalı. ‘Bunu yapmam lazım' anlayışıyla harekete geçmeli ve ilk adımı atmalıdır. İlk adımda başarı gelmeyebilir ancak pes edilmemeli. Durumdan ders çıkarmalı, öğrendiği aşamaları da geliştirip yeniden uygulamalı” diye konuştu.

Etkinlik, Mimarlık ve Yapı Koordinatörlüğü bünyesindeki Mobilya ve Dekorasyon, İç Mekân Tasarımı ile Mimari Restorasyon programlarında eğitim gören 70 öğrencinin projelerinin yer aldığı sergi açılışıyla son buldu.