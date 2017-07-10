Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 10:02

İEÜ’den üniversite adaylarına tercih desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), üniversite eğitimi için tercihlerini yapacak gençlere uzmanlar aracılığıyla destek olmaya başladı.

İEÜ’den üniversite adaylarına tercih desteği

10 Temmuz 2017 10:02


Üniversiteye yerleşmek isteyenlerin adaylar için tercih maratonu başlıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) de, tercih yaparak hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen gençlere uzman kadrosuyla yardımcı oluyor. İEÜ Konferans Salonunda kurulan 14 ayrı rehberlik ve bilgilendirme masasında, alanındaki uzman rehber danışmanlar, 60 İEÜ öğrencisi ve tüm akademik birimlerle üniversite adaylarına geleceklerine doğru adım atmaları için yol gösteriyor. 26 Temmuz’a dek üniversite bünyesinde oluşturulan “İzmir Ekonomi Üniversitesi Tercih Dönemi Danışmanlık Hizmeti” kapsamında, gençler hayalini kurdukları meslekler hakkında bilgi alıyor.


İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, üniversite adayları ve ailelerini bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Adaylara uzman rehber öğretmenlerin ve üniversitenin gönüllü öğrencilerin deneyimlerini paylaştığını kaydeden Başkan Demirtaş, “Ülkemizin yetişmiş eleman bulma sıkıntısına 2001 yılında İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak çözüm bulma amacıyla yola çıktık. Odamızın desteğiyle İngilizce eğitim yapan ve 2. dili de öğreten, yenilikçi ve girişimci gençler yetiştiren üniversitemizde bugüne kadar 12 bin 102 öğrencimizi iş yaşamına uğurladık. Eğitim sistemi ve kalitemizi, gelişen koşullara göre sürekli iyileştiriyoruz. İşlerimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda yeni bölüm ve fakülteler açıyoruz. Sağlık, bilim ve teknolojiye önem veren bir eğitim yapılanması içine girdik” dedi.


Üniversite bünyesinde 8 fakültede 35 bölümde lisans, 32 ön lisans, 37 bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimi verildiğini ifade eden Başkan Demirtaş, üniversite adaylarının geleceklerine eğitim birikimiyle fark oluşturulması için İzmir Ekonomi’ye beklediklerini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!