İEÜ’den üniversite adaylarına tercih desteği

Üniversiteye yerleşmek isteyenlerin adaylar için tercih maratonu başlıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) de, tercih yaparak hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen gençlere uzman kadrosuyla yardımcı oluyor. İEÜ Konferans Salonunda kurulan 14 ayrı rehberlik ve bilgilendirme masasında, alanındaki uzman rehber danışmanlar, 60 İEÜ öğrencisi ve tüm akademik birimlerle üniversite adaylarına geleceklerine doğru adım atmaları için yol gösteriyor. 26 Temmuz’a dek üniversite bünyesinde oluşturulan “İzmir Ekonomi Üniversitesi Tercih Dönemi Danışmanlık Hizmeti” kapsamında, gençler hayalini kurdukları meslekler hakkında bilgi alıyor.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, üniversite adayları ve ailelerini bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Adaylara uzman rehber öğretmenlerin ve üniversitenin gönüllü öğrencilerin deneyimlerini paylaştığını kaydeden Başkan Demirtaş, “Ülkemizin yetişmiş eleman bulma sıkıntısına 2001 yılında İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak çözüm bulma amacıyla yola çıktık. Odamızın desteğiyle İngilizce eğitim yapan ve 2. dili de öğreten, yenilikçi ve girişimci gençler yetiştiren üniversitemizde bugüne kadar 12 bin 102 öğrencimizi iş yaşamına uğurladık. Eğitim sistemi ve kalitemizi, gelişen koşullara göre sürekli iyileştiriyoruz. İşlerimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda yeni bölüm ve fakülteler açıyoruz. Sağlık, bilim ve teknolojiye önem veren bir eğitim yapılanması içine girdik” dedi.

Üniversite bünyesinde 8 fakültede 35 bölümde lisans, 32 ön lisans, 37 bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimi verildiğini ifade eden Başkan Demirtaş, üniversite adaylarının geleceklerine eğitim birikimiyle fark oluşturulması için İzmir Ekonomi’ye beklediklerini de sözlerine ekledi.