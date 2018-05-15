Yine iftar ile sahur arasında en az iki litre su içerek uzun süreli açlıkla yavaşlayan metabolizmanın hızlandırılması gerekir” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Koçyiğit, oruçla birlikte yemek yeme düzeninin değiştiğini belirtti. Uzman Koçyiğit, uzun süreli bir açlığın söz konusu olduğunu vurgulayarak önerilerde bulundu. Oruç tutmanın insanı manen ve bedenen dinlendirdiğini belirten uzman Koçyiğit, "Manevi hazzı anlatılamaz ancak oruçta geçen uzun süreli açlık sonrası kas kaybı, beslenme sorunları, kabızlık, hazımsızlık, kilo artışı, ani kilo kaybı, hipoglisemi, asabiyet, gerginlik, migren gibi bazı sağlık problemleri de oluşabilmektedir. Ancak yeterli ve dengeli beslenerek tüm bunların oluşması engellenebilir, hatta kas kaybetmeden sağlıkla kilo verilebilir. Bunu da 6 adımda sağlamak mümkün" diye konuştu.

İftarla sahur dahil öğün sayısını 4’e çıkarmanın önemli olduğunu ve bunun doğru beslenme modelinin ilk adımı olduğunu belirten Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. Öğün: Orucu, 2 su bardağı su, az zeytinyağlı salata + 1 ince dilim çavdar ekmeği ile açın. 15 dakika ara verin.

2. Öğün: 1 porsiyon et yemeği, 4-5 yemek kaşığı sebze yemeği + 1-2 ince dilim çavdar ekmeği yiyebilirsiniz.

3. Öğün: İftardan 1- 1,5 saat sonra, 1 porsiyon meyve, 1 su bardağı süt/yoğurt/kefir veya 1 porsiyon sütlü tatlı olabilir.

4. Öğün: Sahur öğününü atlamayın. Sahurda muhakkak yumurta, ceviz/fındık, ekmek, meyve bulundurun.

2. adımda iftar ile sahur arasında 2-2.5 litre su tüketmeye gayret edin. Vücudun su gereksinimini yeterli miktarda sağlamak, uzun süreli açlıkla yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmada oldukça etkilidir. Daha az susamak için sahurda yatmadan önce 500 ml soğuk su içerisine bol buz, 1/4 limon, 1 tutam nane ilave edip tüketin. 3. adımda sahurdan sonra hemen yatmayın. En az 30 dakika yediklerinizin sindirimi için vücudunuza zaman tanıyın. Siz uyurken sindirilen besinlerin birçoğu yağ olarak depolanır. 4. adımda kas kaybetmemek ve sağlıklı kilo vermek için yeterli protein alın. Protein, hem yavaşlayan metabolizmanızı hızlandıracak, hem tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olarak daha az kalori almanızı sağlayacaktır. 5. adımda glisemik indeksi düşük besinler tercih edin. Çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, kara buğday, bulgur, siyah pirinç, yulaf ezmesi, yeşil mercimek, kuru börülce, maş fasulyesi, kinoa, süt, yoğurt, çilek, erik, elma, armut, karpuz, kivi glisemik indeksi düşük besinlerdendir. 6. adımda iftardan 1.5 saat sonra 30-35 dakika yürüyüş yapın. Yürüyüş, uzun süreli açlıkla yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olurken, sindirim sistemi problemlerinin oluşmasına engel olup sağlıklı kilo vermenize destek olacaktır.”