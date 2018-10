İHA'nın ‘Brunson'ın gidişini anlatan' o fotoğrafı konuşuldu

İzmir Ekonomi Muhabirleri Derneğinde (EMD) akademisyen, iş adamları ve ekonomi muhabirlerinin katılımıyla ‘Küresel Ekonomik Gelişmelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri' konulu değerlendirme toplantısı yapıldı. İhlas Haber Ajansının (İHA) 'Papaz Brunson Davası'ndaki habercilik başarısı da toplantıda öne çıkan konulardan biri oldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO), ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson davasının ve ticaret savaşlarının Türk ekonomisine yansımaları masaya yatırıldı. EMD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, toplantının açılış konuşmasını EMD İzmir Başkanı Murat Demircan yaptı. Ardından Türkiye'nin rotası hakkında analizlerini paylaşan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Uysal ‘Küresel Ekonomik Gelişmelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri'ni anlattı. Uysal ayrıca Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasının ekonomiyle baş başa kalınması açısından olumlu olabileceğine işaret etti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve PETKİM Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya ise dünyanın yeni bir ticaret sistemine gittiğini belirterek, “İkinci Dünya Savaşından sonra ekonomik entegrasyonlar yine vardı. Ancak bunların dinamikleri değişiyor. Nasıl İkinci Dünya Savaşından sonra yeni bir ticaret, finansal sistem kurulduysa 2020'den sonra da yeni bir ticaret ve emek sistemine dünya gidiyor. Bundan sonra dünyadaki ticaret, bölgeler arasında sıkışacak. Artan gümrük vergileri ile ticaret savaşından korunmak için ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları olacak. Ticaret savaşlarının oluşturduğu atmosferi bölgesel entegrasyonlarla dar alanda yeni yaklaşımla kapatmaya çalışacaklar. Bunlar onun ayak sesleri dünya yeni bir ticaret sistemine gidiyor” dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları ile Türkiye'ye uygulanan vergileri iki katına çıkartıldığı belirten Çetinkaya, Türkiye'de ‘Brunson' olayının da bunun perde arkasında olduğuna işaret etti.

Dünya basınında son dakika haberi olarak duyuruldu

ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson davasını baştan sona takip eden EMD İzmir Başkan Vekili ve İHA İzmir Muhabiri Mihrap Düzöz de, Papaz Brunson davası hakkında merak edilenleri ve izlenimlerini paylaştı. Uluslararası gazetecilerin de takip ettiği Brunson davasının önemini mesleki açıdan anlatan Düzöz, dava sürecinde Papaz Brunson'u görüntülemek için meslektaşlarıyla birlikte habercilik yarışına girdiklerini aktardı.

Özellikle İHA'nın, Brunson'un serbest bırakılmasından sonraki evden çekilen ‘bavul toplama fotoğrafını' servis etmesinin büyük bir habercilik başarısı olduğuna dikkat çeken Düzöz, bu fotoğrafın dünya basınında son dakika ifadeleriyle duyurulduğunu ifade etti.

“Evinin kapısında günlerce nöbet tuttuk”

Fotoğrafın ve haberin sahibi olarak gururlu olduğunu aktaran Düzöz, ABD Başkanı Trump'ın açıklamasından sonra dünyanın gözünün İzmir'de tutuklu olan papaza çevrildiğini dile getirdi. Düzöz, “ABD Başkanı Trump'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan papazı istemesi sürecin fitilini ateşledi . Böylece dava uluslararası boyuta taşındı ve işte o andan itibaren de habercilik trafiğimiz başladı. Papaz Brunson'ın Alsancak'taki evinin kapısında günlerce nöbet tuttuk. Nasıl ki güvenlik güçlerimiz 24 saat koruma görevini üstlendiyse, biz de davayla ilgili anlık gelişmeleri an be an kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Tahliye olduğu gün haberciliğin en güzel yanlarından birini yaşadım. Brunson'ın evinden İHA kanalıyla servis edilen bir kare fotoğraf tüm dünyada yankılandı. Papaz o tek kare fotoğrafta bavullarını hazırlıyordu, telefonla birileriyle görüşüyordu. O fotoğraf, ‘Brunson gidecek mi?' sorusunun cevabı niteliğindeydi. Uluslararası ve ulusal kanalların ekranlarını son dakika haberi olarak kaplayan bir fotoğraf oldu. İşte bu anlar benim için gurur vericiydi” dedi.

“Kupa maçlarındaki altın gol gibiydi”

Habercilik başarısının kendisine ve İHA İzmir ailesine büyük gurur yaşattığını belirten Mihrap Düzöz, “Ben bu mesleğin içerisinde 10 yılıma girdim; ama ilk gün ki heyecanla bu mesleği icra ediyorum. O fotoğrafı servis etmeden önce işe yeni başlamış muhabir gibi elim ayağım birbirine dolaştı. Dava günü gece 3'te uyandım ve gün boyu aralıksız davayı takip ettim, yayınlar yaptım. Tüm ekip olarak bedenen yorgunluğumuzdan daha da önemlisi beynimizin yorgun olmasıydı. Buna rağmen bu şekilde bir fotoğrafı servis etme imkanı elde etmemizle birlikte ve fotoğrafın uluslararası çevrede ses getirmesi ben ve ekip arkadaşlarımın tüm yorgunluğunu aldı. Hani kupa maçlarında iki takım uzatma dakikalarının ardından en son altın gole giderler; bizim için bu fotoğraf altın gol niteliğinde oldu. Ankara'dan İstanbul'dan tanımadığım televizyonlarda izleyip tanışma şerefine nail olamadığım birçok gazeteci ağabeyimden, usta gazetecilerden telefonlar aldım. Bir Türk gazeteci olarak böyle bir başarı yakalamamdan duydukları gururu paylaştılar. Beni arayan birçok kişinin en çok merak ettiği şey ise o fotoğrafın hikayesiydi. Hala bununla ilgili sorular alıyorum. Bu işin kaynağını soruyorlar; çünkü Brunson bugüne kadar ne evinde görüntülenebildi ne de konuşulabildi. İşin adı gazetecilikse o klasik cevabı vermek zorundayım; haberciye kaynağı sorulmazmış” diye konuştu.

İHA ailesinin başarısı

Fotoğraf karesinin yanında Brunson'ın Türkiye'ye mesajını içeren videolu röportajına da değinen Düzöz, “Brunson bugüne kadar hiç konuşmadı. Brunson'ı sadece mahkemede dinleyebildik. Bunun nedeni mahkum olmasıydı. Keza eşinin de hiç konuşması yoktu, tek bir kelime söylemedi. Yine tüm dünyaya Brunson'ın ve eşinin konuştuğu görüntüleri İHA kanalıyla servis ettik. Benim için gurur verici bir olaydı. Gecenin geç saatlerine kadar telefonlarım susmadı; ancak bu başarı tek başına değil, bir ekip işi. En başta İHA İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın ve Haber Müdürüm Hakan Gözalan'ın heyecanı ve motivasyonu olmasaydı bu başarımız ortaya çıkmazdı. Her şeyden öte onlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.