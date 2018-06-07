İhracatta şeftali ve nektarin bereketi

Türkiye, Mayıs ayında şeftali ve nektarin ihracatından 27 milyon 845 bin dolar döviz kazandı. Şeftali ve nektarin ihracatı, 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 120 rekor artış gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre; Mayıs ayında hasadı başlayan şeftali ve nektarinin ihracatında Rusya lider ülke oldu. Mayıs ayında Rusya’ya yapılan şeftali ve nektarin ihracatı 19 milyon 813 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Şeftali ve nektarin ihracatımızın yüzde 71’i Rusya’ya gerçekleştirildi.

Türkiye’de şeftali üretiminin yıllık 675bin ton seviyesinde olduğunu, Ege Bölgesi’nin 148 bin ton’luk payla ilk sırada yer aldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl şeftali kalitesinin ihracat için çok elverişli olduğunu, bu sayede sezona başarılı bir giriş yaptıklarını, üretici ve ihracatçının yüzünün güldüğünü, şeftali ve nektarin üreticilerinin Ramazan Bayramını erken karşıladığını kaydetti.

Uçak “Üretici ve ihracatçının emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olacak”

Şeftali ve nektarin ihracatında Rusya’nın en büyük ihraç pazarları olduğu bilgisini veren Uçak, “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz şeftali ve nektarin ihracatının yüzde 71’i Rusya’ya gerçekleştirildi. Türk ihracatçısı yeni ihraç pazarları için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor, önümüzdeki süreçte Ukrayna, Almanya, Irak, Romanya, Suudi Arabistan, Bulgaristan pazarlarında konumumuzu güçlendireceğiz. Şeftali ve nektarin ihracatımızın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında da yoğun bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl nektarin ve şeftali üreticisi ve ihracatçısı emeğinin karşılığını alacak” diye konuştu.

Türkiye’nin, Mayıs ayında 17 milyon 396 bin dolarlık nektarin ihraç ettiğini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak şöyle devam etti: “Mayıs ayındaki şeftali ihracatımız ise; 10 milyon 450 bin dolar olarak gerçekleşti. Nektarin ihracatı yüzde 94’lük artış gösterirken, şeftali ihracatı yüzde 183’lük rekor artışa sahne oldu. Şeftali ve nektarin ihracatı miktar bazında 2017 yılı Mayıs ayında 15 bin 875 ton iken, 2018 yılı Mayıs ayında 33 bin 735 tona tırmandı. Nektarin ve şeftali ihracatında Irak, 3 milyon 55 bin dolarla ikinci büyük ihraç pazarı olurken, Romanya 2 milyon 315 bin dolarlık Türk nektarini ve şeftalisi tercih etti.”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2018 yılı Mayıs ayında ihracatını yüzde 42’lik artışla 49 milyon dolardan 70 milyon dolara çıkardı. Bu artışta şeftali ve nektarin ihracatı kilit rol oynadı.