İhtiyaç sahibi öğrenciler için 40 bin çift bot

Her yıl gerçekleştirdiği bot dağıtımlarıyla öğrencilerin yüzünü güldüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kışlık ayakkabı yardımı sayesinde, bu yıl 40 bin çocuk daha sevinecek. Soğuk kış günlerinde çocukların ayaklarının üşümemesi için alınan bot tipi ayakkabıların 30 ilçedeki 652 okulda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı, büyükşehir belediyesi, kızlar ve erkekler için farklı renklerde üretilen, suyu ve soğuğu geçirmeyen kalın tabanıyla ayakları sıcak tutan botlar sayesinde, ekonomik durumu yetersiz olan ailelere yeni bir destek daha sağlanmış olacağı belirtildi.

İhtiyaç sayısına göre hazırlanan bot kolilerinin, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından okul yönetimlerine teslim edileceği; yine okul yönetimleri de belirledikleri ihtiyaçlı öğrenci listesine göre botları dağıtacağı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde kış aylarında öğrencilere mont dağıtımını da sürdüreceğini bildirdi.