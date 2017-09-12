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12 Eylül 2017 14:57

İKÇÜ rektörü istifa etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.

İKÇÜ rektörü istifa etti

12 Eylül 2017 14:57

Dr. Galip Akhan’ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.


İKÇÜ Rektörü Rrof. Dr. Galip Akhan’ın, iddiaya göre YÖK’e gönderilen isimsiz bir ihbar sebebiyle hakkında açılan soruşturma üzerine bugün görevinden istifa ettiği, özel eşyalarını toplayıp personeliyle vedalaştığı öğrenildi.


2010 yılında İzmir’de kurulan 4’üncü devlet üniversitesi olan İKÇÜ’nün Kurucu Rektörü Akhan, geçtiğimiz aylarda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) akademisyenlerine yönelik yapılan FETÖ soruşturmasında tanık olarak dinlenmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de akrabası olan Prof. Dr. Galip Akhan, mahkeme başkanının, "Rektörlük seçimlerinde sanıklar genelde sizi desteklemişler. Üniversitede o kadar FETÖ üyesi var. Siz cemaatin adamı mısınız?" sorusu üzerine, "Cemaatin adamı değilim" yanıtını vermişti.


Prof. Dr. Galip Akhan istifasıyla ilgili yarın açıklama yapacağını bildirdi.




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