İKÇÜ’de bayrak değişimi

Dr. Galip Akhan, görevi İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tokaç’a devretti.

Geçen günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) istifasını veren İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Akhan’ın yerine, Prof. Dr. Mehmet Tokaç vekaleten görevlendirildi. Üniversitenin kurulduğu tarihten itibaren rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Akhan görevini; senato üyeleri, rektör yardımcıları, danışmanları ve dekanların katıldığı bir törenle meslektaşı Prof. Dr. Tokaç’a devretti.

“Bu üniversitenin sahibi burada çalışanlar”

Prof. Dr. Akhan devir teslim töreninde şu ifadelere yer verdi: “7 yıl içinde hep beraber güzel işler yaptık. Sıradan bir üniversite olmasın, farklı bir üniversite olsun istedim. Nitelikli bir üniversite olsun diye çalıştık hep beraber. Şu an orta büyüklükte bir üniversite haline geldik; 850 öğretim üyemiz var, 13 fakültenin dokuzu aktif olarak çalışıyor, başarı notlarımız çok iyi. Kalite Denetleme Kurulundan başarıyla geçtik, akademik performansta Türkiye’nin 19. sırasındayız. Öğrenci anketlerinde çok iyi bir yerdeyiz. Buraya gelmek hepimizin gayreti ile oldu. Bu üniversitenin sahibi burada çalışanlar. Bugüne kadar iyi bir mesafe aldığımıza inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu bir nöbet değişimi. Ben bu nöbeti sevdiğim saydığım bir arkadaşım Mehmet Hocama devrediyorum. Öğretim üyesi olarak çalışmalarıma devam edeceğim. İnşallah bundan sonra da bu üniversitede, emeğim, katkım olacaktır.”

“Yol göstericimiz olacak”

Kurucu Rektör Prof. Dr. Akhan’dan görevi devralan Prof. Dr. Mehmet Tokaç ise, “Bu üniversitenin her gram toprağında alın teri olan Galip Hocamız bizimle beraber ve biz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hocamız her zaman bizim yol göstericimiz olacak. Bir adım daha ileri götürebilirsek ne mutlu bize. Hocamıza bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyoruz. Hocamız bizim her zaman hocamızdır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Tokaç kimdir?

23 Mayıs 1960 tarihinde İzmir’de doğdu. 1977-1982 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1982-1988 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Tıpta Uzmanlık eğitimini tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2004 yılında aynı üniversitede doçentlik kadrosuna atanan Mehmet Tokaç, 2010 yılında profesör oldu. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı. 2014 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. 5 Mayıs tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak atandı.