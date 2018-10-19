İki bakandan Barbaros gemisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Yunan savaş gemisi tarafından taciz edilmesine ilişkin, "Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz orada görevlerine devam edecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılacak STAR Rafineri töreni öncesi ikili görüşme yaptı. İki bakan, görüşmenin ardından basın mensuplarına Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin taciz edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

“Barbaros Hayrettin Paşa Gemimiz orada görevlerine devam edecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kuzey Kıbrıs ile öteden beri birçok alanda işbirliklerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle adanın enerji ve arz güvenliği ile alakalı olarak üzerinde çalıştığımız birçok ortak projeler var. Onları gözden geçirdik ama en önemli konu, son günlerde Kıbrıs açıklarında Akdeniz'de yaşadığımız Türkiye petrollerine ait Barbaros araştırma gemisinin maruz kaldığı taciz ile alakalıydı. Hem Dışişleri Bakanlığımız hem de biz, konu ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Tekraren ifade edeyim; Türkiye petrollerinin araştırma gemisi bakanlığımızın kendisine vermiş olduğu arama ruhsatı kapsamında işlemlerine devam ediyor. Bu hakkı da sonuna kadar kullanacak. Geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu ruhsat alanlarında da benzer sismik çalışmalar vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı yaptığı bu eylemleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Hakça bir paylaşım olmadan iki taraf masaya oturup doğal kaynakların paylaşımı konusunda bir mutabakat sağlamadan tek taraflı atılan bu adımları kabul etmediğimizi beyan etmiştik. Bugün de yine söylüyorum; Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genel Kurmay Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı. Yakın zamanda da bunun açıklamasını kamuoyu ile paylaşacak diye bildirmek istiyorum” diye konuştu.

“Rum tarafı tek yanlı adım atmayı tercih etti”

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de şunları söyledi:

“Bugün gerçekten son derece gurur ve mutluluk verici bir etkinlik için buradayız. Bu vesileyle bir araya gelmişken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de enerji ihtiyaçları konusunu birlikte ele aldık. Her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu ve güçlü desteğinin devam ettiğini, birlikte değerlendirdik. Bundan sonra yapacağımız KKTC'nin enerji ihtiyacındaki çalışmaları için sıkı ve yakın işbirliğimiz devam edecek. Kıbrıs açıklarında Türkiye ile iş birliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini de koruma yönünde kararlı adımlar atıyoruz. O konuda bugüne kadar hep dostluk elimiz uzalı oldu ama Rum tarafı tek yanlı adım atmayı tercih etti. Biz de bu çerçevede kendi hak ve menfaatlerimizi Türkiye ile işbirliği içerisinde korumaya devam edeceğiz.”