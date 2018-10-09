İki başkanın gündemi ittifak

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, göreve yeni gelen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. İki başkan da, genel seçimlerdeki ittifakın yerel seçimlerde de olmasını temenni ettiklerini ancak bunun genel merkezlerinden gelen sonuca bağlı olduğunu vurguladı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve yönetimini il başkanlığı binasında ağırladı. Görüşmede gündem ise yerel seçimlerde kurulması konuşulan AK Parti-MHP ittifakı oldu. Her iki başkan da ittifakın devam etmesini temenni ettiklerini belirtirken, Başkan Şengül bu ittifakı en çok istemeyen tarafın CHP olacağını söyledi.

"Kentte iyi bir sinerji yakalarız”

Ziyarette konuşan Başkan Şengül, gündemi ittifak konusunun meşgul ettiğini ifade ederek, "Biz gönül ittifakını zaten kurduk. Yerli ve milli ittifak sağ olduğumuz sürece devam edecek. Yerel seçim süreciyle ilgili genel merkezlerimizin görüşmelerini bekliyoruz. Oradan çıkacak sonuca göre il bazında değerlendirmelerimize bakacağız” dedi.

Şengül, aday belirleme konusu hakkında da "Şu anda doğal olarak iki taraf da kendi bazında çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçta bizim resmi olarak netleştirdiğimiz bir şey yok. Tek başımıza karar verecek merciler değiliz. Yukarıda belli görüşmeler neticesinde bize yol haritası vereceklerdir. Temennimiz, genel seçimlerdeki ittifakın yerelde de devam etmesi. Nihayetinde son kararı verecek olan genel merkezlerimizdir. Çok az bir süre kaldı bekleyip görelim. Herhalde bunu en çok istemeyen CHP olur. Olursa iyi bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum kentte. 15 yıllık CHP iktidarından İzmirli ciddi rahatsız durumda. Talepleri gerçekleşmemiş, ciddi hayal kırıklığı yaşamış. Ciddi bir alternatif bulunduğunda İzmirlinin o değişimi yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

“Birlikteliğin devam edeceğini düşünüyoruz”

Başkan Veysel Şahin de Cumhur İttifakı'na bağlılıklarının sürdüğünü, yerel seçimlerle ilgili her iki partinin de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Biz de genel merkezlerimizden gelecek sonuçları bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Biz bu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Genel merkezden çıkan her karara da saygı duyarız. Nokta. Şu anda ayrıntılar hakkında bilgi sahibi değiliz. Genel merkezlerimiz görüşüyor. Hangi doneler üzerinde görüşüyorlarsa biz ona uyacağız. Ben ilimiz hakkındaki bilgilerimizi genel merkezimize ilettim. Sanıyorum il başkanımız da iletmiştir. Görüşmeler belli çerçevede yapılıyor. Biz sadece gelecek şeye uyarız.”