İki kardeş ülkeden anlamlı açılış

Azerbaycan milletvekilleri ve bakan yardımcısının da katıldığı anma programında, Azerbaycan’dan getirilen Azerbaycan Devleti kurucusu Haydar Aliyev büstünün açılışı yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, 26 yıl önce yaşanan Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anıldı. Anma programı, İzmir Karşıyaka’daki Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlendi.

“Bu insanlık ayıbını örtmek için”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Gelecek nesil, Haydar Aliyev’in kim olduğunu, Azerbaycan’ın nasıl bir ülke olduğunu, nasıl tek millet iki devlet olduğumuzu burada öğrenecekler. 26 yıl önce Hocalı kasabasındaki insanlığı bir kez daha utandıran bir durumla karşı karşıya kaldı oradaki yurttaşlarımız. 83 kadın, 106 çocuk, 70’ten fazla yaşlı toplam 613 yurttaşımız katledildi. 500’e yakın yurttaşımız yaralandı, bin 275 kişi rehin alındı, 150 kişi ise meçhul diye yazıldı. Bu insanlık dramı yüzyıllar boyunca coğrafyamızda yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu katliamlara ve dünyadaki savaşlara ‘yurtta barış, dünyada barış’ diye mesaj verdi. Ancak bu mesajı şu şekilde verdi; birbirlerinin topraklarını almak üzere mücadele edenlere karşı savaşırız. Onun dışındaki insanlık katliamına da karşıyız. Nasıl ki terör örgütleri katliamlar yaparak insanların mal olduysa ve bugün de Türk askeri o insanların yaşamına mal olan terör örgütlerini püskürtmek için mücadele veriyorsa, bu insanlık ayıbını örtmek içindir” dedi.

“Biz dünyaya iki kardeş olarak meydan okuyoruz”

Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev de, Türk dünyasının 20. asırda iki büyük şahsiyeti dünyaya kazandırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu iki şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’dir. Her ikisi Türk dünyasının en büyük oğullarıdır. Her ikisinin babasının da adı Ali Rıza. Sanki Allah bu iki insanı, iki Türk cumhuriyetinin temelini atması, koruması ve başında durması için hayata getirmiş. Yaşadıkları dönemde her iki şahsiyet de milleti için çalıştı. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Biz dünyaya iki kardeş olarak şimdi meydan okuyoruz. Ekonomi açısından, silah açısından, ordu açısından, biz bu topraklarda dünyaya kendimizi gösterdik.”

“Topraklarımızı işgalden azat edeceğiz”

Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, büst açılışının gurur verici bir an olduğunu belirtirken, Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyesi Ganire Pashayev de, “Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. yıldönümünü gururla kutlayacağız. Bu güzel İzmirimizde, Karşıyakamızda inanıyoruz ki cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde bir cumhuriyet bulvarı da açılacak. O bulvarda Gazi Mustafa Kemal ve Haydar Aliyev’in fikirleri, Azerbaycan’da şehit olmuş İzmirli kardeşlerimizin isimleri yazılacak. Dosta da düşmana da mesaj olacak ki bizim geçmişimiz de, bugünümüz de, geleceğimiz de, sevincimiz de, kederimiz de bir olacaktır. Ayrıca Hocalı soykırımının 26. yıldönümü. Bu da bizim büyük bir acımızdır. Ermenistan; Azerbaycan insanına, Türk milletine insanlık dışı bir soykırım yaptı. Bunu unutmayacağız. Belki yarın, belki yarından da yakın biz topraklarımızı birlik ve beraberlik içinde işgalden azat edeceğiz. İnşallah işgalden azat edeceğimiz güzel Karabağ ve Hocalımızda da Karşıyakamızın, İzmirimizin adını taşıyan parklar açacağız” diye konuştu.

“Terörle mücadelede yanınızdayız”

Pashayev, Afrin’de sürdürülen harekat için de “Terörle mücadelede Allah tüm Mehmetçiklerimize yardımcı olsun. Biz Azerbaycan olarak yanınızdayız. Terörle mücadelede de, dün de, bugün de, yarın yanınıdayız. Biz Çanakkale destanını yazan milletin torunlarıyız” dedi.

Üzerinde Haydar Aliyev’in “Biz tek millet iki devletiz” sözünün yazılı olduğu büstün açılışı, Karşıyaka İlçe Müftüsü tarafından okunan duanın ardından protokol tarafından yapıldı.

Programa Karşıyaka Kaymakamı Saadettin Yücel, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyesi Ganire Pashayev, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mülazım Paşa ve çok sayıda vatandaş katıldı.