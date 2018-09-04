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04 Eylül 2018 12:14

İki kardeşini obeziteden kaybeden İrlandalı kadın, Türkiye’de ameliyat oldu

İrlandalı John Martın Donagh ve Annette Smyth’in zayıflayarak sağlıklarına kavuştuğunu gören aynı ülke vatandaşı 67 yaşındaki obezite hastası Elizabeth Byune de mide küçültme ameliyatı için İzmir’i tercih etti.

İki kardeşini obeziteden kaybeden İrlandalı kadın, Türkiye’de ameliyat oldu

04 Eylül 2018 12:14


Obezite hastaları İrlandalı John Martın Donagh (28) ve Annette Smyth (41) geçtiğimiz Temmuz ayında ameliyat olmak için İzmir’e gelmiş, Prof. Dr. Hayrullah Derici tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarla yeni bir hayata ‘merhaba’ demişti. İki İrlandalının sağlıklı bir şekilde kilo verip sağlığına kavuştuğunu gören İrlanda’da yaşayan İrlandalı Elizabeth Byune de, ameliyat olmak için İzmir’i seçti.


Yiyecek kalite kontrol yöneticisi olarak çalıştığı iş yerinden 5 yıl önce emekli olan Elizabeth Byune, hareketsiz yaşam nedeniyle şişmanlamaya başladı. Her ay 7-8 kilo alan Byune, kısa sürede 90 kiloya ulaştı. Düzenli diyet ve spor yapmasına rağmen bir türlü zayıflayamayan Byune, birkaç yıl önce aşırı kiloları nedeniyle oluşan yandaş hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitiren kız kardeşleri ile aynı kaderi paylaşmamak için obezite ameliyatı olmaya karar verdi. İnternet ve sosyal medyada yaptığı araştırmalarda İzmir Can Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici’ye ulaşan Byune, İzmir’e gelip obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Eşi Patrick ile Türkiye’ye gelen obezite hastası kadın, geçtiğimiz günlerde Dr. Derici ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyatla yeni bir hayata ’merhaba’ dedi.



Kardeşleriyle beraber aynı kaderi paylaşmak istemedi


Aşırı kiloları nedeniyle sağlığının yavaş yavaş bozulmaya başladığını belirten Byune, "İki kız kardeşim de aşırı kilolarının getirdiği yandaş hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdil. Hızla kilo almaya başlamam beni bu açıdan çok endişelendirdi. Diyet ve spor yaparak zayıflamayı başaramadım. Yaşadıklarımı eşimle de görüşüp obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Türk doktorlarına güveniyorum. Doktoruma, hemşirelere ve hastane çalışanlarına yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.




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