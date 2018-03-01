İki Pedal ve Dört Pati Bergama’da

Hayvanlara yapılan şiddetin önlenmesi amacıyla "İki pedal dört pati" projesi kapsamında İstanbul’dan bisikletleriyle yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek Bergama’ya geldi.

Sinan Akın ve Serdar Kepenek onlara eşlik eden Sibirya kurdu cinsi köpekleri Bergama’da Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile Bisikletliler Derneği Bergama Temsilciliği üyeleri karşıladı.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezindeki buluşmada Sinan Akın ve Serdar Kepenek Bergamalı hayvan sever ve bisiklet severlere projeleri hakkında bilgi verdi. Serdar Kepenek, “Yaklaşık 8 yıldır bisiklet sürüyorum. Küçüklükten beri Türkiye’yi dolaşmayı hayal ediyorduk en yakın arkadaşım Sinan ile birlikte. Bir ay önce İstanbul’dan yola çıktık. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir bugün de Bergama’dayız. Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ve Bisikletliler Derneği Bergama Temsilciliği ev sahipliğinde Bergamalı bisiklet sever ve hayvan severler ile bir araya geldik. Buradan yola sonra önce Akdeniz oradan İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’ya gideceğiz. Hayvanlara uygulanan şiddet ve bunun yanında bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla 81 ili gezeceğiz ve bisikletli yolculuğumuz 1,5 sene sürecek. Toplamda 14 bin kilometre yol yapacağız. Yanımızda Sibirya Kurdu Köpeğimiz Eska da var. "Turu, Hakkâri’de bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Sinan Akın ise 10 yıldır bisiklet kullandığını ve çocukluğundan beri Türkiye Turu ile birlikte köpek hayali olduğunu belirterek, “Hayallerim aileme ters geliyordu ve bu da hayallerimi ertelememe yol açıyordu. Normal şartlarda biz Türkiye turuna 18 yaşında çıkmayı planlıyorduk. Ama İstanbul gibi bir metropolde yaşamamızdan dolayı para biriktirmemiz çok zordu. Proje masraflarımızın yarısını karşılayacak kadar para biriktirdik ve iki yıl daha beklememiz gerekiyordu hayallerimize kavuşmamız için. Biliyorsunuz bazı şeylerin enerjisi aynı kalmıyor. Biz de hayallerimizi gerçekleştirmek için daha fazla beklemeyip bankadan kredi çektik. Turda iken geliriniz yok ama çok gideriniz oluyor. Kısıtlı bütçemizden dolayı hesaplı yolculuk yapmak durumundayız. Hayatta bazı şeyleri risk almadan başarmak çok zor. Nihayetinde yola çıktık Serdar arkadaşım ile birlikte. Çok zor, kolay değil hele hele bisiklet ile hiç kolay değil. Ama bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu insanlara kanıtlamamız için bu yolculuğu tamamlamak enerjisi ile tüm zorluklara göğüs geriyoruz. Yolculuk sırasında yağmur yağdığında su geçirmeyen çadırlarımızda konaklıyoruz. Ve yolculuğumuzda zaman geçtikçe zorluğa alışıyoruz. Yolculuk sırasında kış şartları, yol şartlarının yanı sıra zaman zaman geçtikleri güzergahlardaki bir köyde insanlar bizim o köyde konaklama yapmamıza izin vermezken başka bir köyde köylüler bize kalacak yer ayarlayıp yemek, yorgan ve döşeğimize kadar her konuda yardımcı oldular. Bisiklet kullanıcılarının trafikte zaman zaman zorluklar yaşadığını ama daha fazla insanı bisiklete binmeye teşvik ederek, bisikletin aslında bir ulaşım aracı olduğunu insanlara anlatarak ve trafikteki bisikletli sayısı arttığında araç sürücülerinin bisikletlilere karşı daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Hayvan Hakları konusunda da bir ülkenin gelişmişliğinin bir göstergesi de hayvan hakları ve hayvanlara gösterilen davranıştır. Ben eminim ki artık ülkemizin birçok evinde artık kedi, köpek ve kuş var. Arkadaşım Serdar ile birlikte yolculuğumuza Sibirya kurt köpeğimiz Eska ile başladık ve hep birlikte devam ediyoruz. Hayvan ile ilişkide en önemli nokta sevgi. Bir hayvan sever dostumuzun bize mama için verdiği destek ile gittiğimiz özellikle kırsal kesimde yaşayan sokak hayvanlarının karnını doyuruyoruz” diye konuştu.

Bisikletliler Derneği Bergama Temsilcisi Emine Aktürk de, "İki pedal dört pati" projesi ile Türkiye’yi dolaşacak arkadaşlarımızın Bergama’dan geçeceklerini duyunca daha doğrusu kendileri bize mesaj yazınca hemen Bergama Belediyesi ve Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile iletişime geçerek arkadaşlarımıza destek olmak istedik. Böyle anlamlı bir proje için Bisikletliler Derneği Bergama Temsilciliği olarak kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun” diye konuştu.

Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BERHAYKO) Başkanı Mimar Emel Ürper ise, “Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak buradayız misafirlerimiz ile. Yaptıkları şeyi çok güzel buluyoruz. Can- i gönülden destekliyoruz onları “dedi.

Bergama’da bisiklet sever ve hayvanseverlerin buluşması hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Bisikletli çevreciler ve Eska, Bergama Belediyesinin desteği ile Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesislerinde yemeğin ardından bir gece konakladıktan sonra yollarına devam etti.