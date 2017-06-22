İki sene içinde aynı dereden 4’üncü ceset çıktı

Aynı dereden daha önce de 3 erkek cesedi çıkarıldığı öğrenildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Meles Deresi’nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, derede hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çağrılan AKS ekiplerinin yardımıyla dereye düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedenini çıkarmak için uğraşan AKS ekipleri, kepçe yardımıyla şahsı dereden çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri, üzerinden çıkan kimliğe göre şahsın 18 yaşındaki Birol Ergül olduğunu belirledi. Ergül’ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ergül’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Aynı dereden çıkarılan 4’üncü ceset

Aynı dereden 15 Haziran 2017’de, 22 Mayıs ve 8 Eylül 2016 tarihlerinde de 3 erkek cesedi çıktığı öğrenildi. Ergül’ün cansız bedeni ikiir sene içinde aynı dereden çıkan 4’üncü ceset oldu. Derede meydana gelen ölümler nedeniyle İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.