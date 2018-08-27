Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 16:40

İki temizlik işçisinin ağır yaralandığı korkunç kaza kameralarda

İzmir’in Karaburun ilçesinde yol kenarında bulunan iki temizlik işçisine çöp konteynerini alacağı sırada arkadan aşırı hızla gelen bir araç çarptı.

İki temizlik işçisinin ağır yaralandığı korkunç kaza kameralarda

27 Ağustos 2018 16:40

Korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, kazayla iki işçi ağır yaralandı.


Olay, dün öğle saatlerinde Karaburun ilçesi Mordoğan’da meydana geldi. Taşeron bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan iki işçi, yol kenarında bulunan bir çöp konteynerinin içini çöp kamyonuna boşaltmak için yol kenarında durdu. Aşırı hızla gelen dikkatsiz bir aracın sürücüsü, otomobiliyle çalışan işçilere çarptı. Kaza sonrası iki işçi, ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzere olay yerine gelen ekipler, işçileri hemen hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumlarının ağır olduğu belirtildi.



Korkunç kaza kamerada


Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntüde iki işçinin çöp konteynerini almak için kamyonun arkasından indiği görülürken, arkadan oldukça hızlı gelen aracın işçilere çarpma anı da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şoförün dikkatsiz bir biçimde işçilere çarptığı açıkça görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç