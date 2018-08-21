İkinci bahar Karşıyaka’da güzel

Ücretsiz kursların açıldığı, kuaför ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerin sunulduğu merkez, yaz aylarında da yoğun ilgi gördü.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir yatırıma imza atarak Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni kuran Karşıyaka Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını araladı. Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı’nda yer alan modern tesiste 2017-2018 sezonunda 14 farklı branşta düzenlenen kursların ardından, yaz dönemine özel olarak gerçekleştirilen eğitimler de beğeni kazandı. Resim, yoga, kalp yogası ve bilgisayar kurslarına katılan üyeler, yeni bilgiler edinmenin ve nitelikli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Bin 800 üyeye ulaştı

Üye sayısının bin 800’e ulaştığı Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde 2018-2019 dönemi kurs kayıtları da kasım ayında başlayacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi, müzik, spor ve el sanatları gibi farklı alanlarda eğitimler verilecek. Üyeler, kursların yanı sıra, kuaför, kütüphane, sağlık semineri ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerden de yararlanmaya devam edecek. Ücretsiz üyelik imkanı sunan merkeze, 369 06 87 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

“Biz büyük bir aileyiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile büyüklerimize sosyal yaşama katılma imkanı sağlıyor, tecrübelerini gün ışığına çıkarmalarına fırsat tanıyoruz. Bir yandan da onların bizlerle ve hayatla iletişimini canlı ve üretken tutmayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin ve etkinliklerimizin gördüğü ilgiden de büyük mutluluk duyuyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin baş köşesindeki çınarlarımızla her zaman el ele olacağız” dedi.