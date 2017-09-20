İkinci ürün salatalık yüz güldürüyor

Kurban Bayramından sonra başlanılan ikinci dönem salatalık hasadı, Ödemiş’te üreticinin yüzünü güldürdü. Ödemiş’in Kaymakçı, Emirli, Çaylı, Köfündere, Orhangazi, Kurucuova, Bucak gibi mahallelerinde yapılan hasatla salatalık fiyatları yükselişe geçerken, hasadın 40 gün daha devam edeceği kaydedildi.

Bölgede eleklerden geçirilerek numaralandırılan üründe, bir numara olarak tabir edilen kornişon turşuluk salatalığın kilo fiyatı 2.5 TL civarında seyrederken, iki numara olarak bilinen ürünün fiyatı da 1.5 liradan satılmaya başladı.

Üreticiler, bölgede üretilen kornişon salatalığın yurt dışına da ihraç edildiğini ifade ederken, Ödemişli salatalık üreticisi Hüseyin Say, salatalığın turşuluk yemek dışında kozmetikte de önemli bir ham madde olduğunu söyledi.

Salatalıkların hasad döneminin ortalarına yaklaştıklarını belirten Dursun Aydın, “Ödemiş bölgesinde Kaymakçı başta olmak üzere Emirli, Bucak, Çaylı, Köfündere ve Orhangazi mahallelerimizde üretim yoğunluğu olur. Hava şartları şu an iyi gidiyor. Verim güzel. Geçen yıllara göre bu yıl fiyatlar özellikle güz dönemi ürününde daha iyi. Üreticimiz bu yıl üzülmeyecek" dedi.