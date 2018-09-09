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İkiz golcüler dostluk maçında rakip oldu


Yeni sezona yoğun geçen antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları yaparak hazırlanan Foça Belediyespor, özel karşılaşmada Bayındırspor ile 0-0 berabere kaldı. Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı’nda oynanan maç denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçerken, taraflar rakip kalede pek çok tehlikeye karşın gol atamadı. Her iki takımdaki tüm oyuncuların da süre aldığı hırs dolu mücadele taraflara fayda sağlayan bir hazırlık maçı olarak göze çarptı.


Maç farklı takımlarda oynayan ikiz kardeşler için önem arz ediyordu. Mücadele öncesinde bir araya gelen ikiz kardeş futbolcular; Foça Belediyesporlu Yağız Kasar ve Bayındısporlu Oğuz Kasar, birbirlerine yeni sezonda başarılar diledi. Bu karşılaşma kardeşler ve sporseverler için anı oldu.

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