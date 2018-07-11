Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 14:43

İkizi ile vedalaşıp Fenerbahçe’nin yolunu tuttu

İkiz kardeşi kerim ile yıllarca aynı formayı terleten Fenerbahçe’nin yeni transferi Barış Alıcı, kendisine güvendiğini ve fırsat verildiği takdirde en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

İkizi ile vedalaşıp Fenerbahçe’nin yolunu tuttu

11 Temmuz 2018 14:43


Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu’nun iki genç oyuncusu Berke Özer ve Barış Alıcı, dün kendilerini Fenerbahçeli yapan resmi imzaları attı. Altınordu’nun Erzurum kampından ayrılan Kerim Alıcı, önce teknik heyetle, sonra ikizi ve takım arkadaşı Kerim Alıcı ile vedalaştı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Barış Alıcı, sarı-lacivertli kulübe transfer olduğu için çok sevinçli olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldır buradaki insanların bende emeği var. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı heyecanla bekliyorum. Şans verildiği takdirde çok iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. Güzel bir sezon geçirdim. Fenerbahçe’den telefonun gelmesi benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu sezon Fenerbahçe ile başarılara imza atmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"Kerim’in de iyi yerlere geleceğine inanıyorum"


Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in kendilerine rol model olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Ben de Fenerbahçe’de kendimi kanıtlayıp tüm genç oyunculara örnek olmak istiyorum. Kendime güvenim tam. Annem ve babamın çok emeği var. Onlar beden eğitimi öğretmeni, sporun içindeler. Hep arkamızda durdular. Onları böyle mutlu görmek beni daha da mutlu etti. Kardeşimle de 21 senedir hiç kopmadık. Hep önlü arkalı oynadık. Onun da inşallah çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.



Kerim Alıcı: "Kardeşim Türk futboluna damga vuracak"


Kardeşi Barış’tan 21 yıl sonra ayrılmanın kolay olmayacağını ifade eden Kerim Alıcı ise "Barış, büyük bir camiaya gidiyor. Bizi orada en iyi şekilde temsil edeceğine eminin. Ben ona inanıyorum, Türk futboluna damga vuracak. Her zaman onun arkasındayım. Barış’a sonuna kadar güveniyorum. Türk gençlerine şans verildiği takdirde başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Hüseyin Eroğlu: "Yetiştirici kimliğimizden taviz vermiyoruz"


Berke ve Barış’ın transferlerini yorumlayan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "İki futbolcumuzun da Türkiye’nin büyük bir kulübüne transfer olması bizi çok sevindirdi. Biz yarışırken hem şampiyonluk hedefi koyuyoruz hem yetiştirici kimliğimizden taviz vermiyoruz. Futbolcularımızın gelişimlerine verdiğimiz katkıların meyvesini almaya başladık. Berke gelecekte A Milli Takımın kalesini koruyacaktır. Bu meziyetleriyle birlikte özgüveni sahaya yansıdığında başarıdan başarıya koşacaktır. Barış da 2 sene önce A Takıma kazandırdığımız, 10 yıldır bizimle olan bir futbolcu. Geçen sezona damgasını vurdu. Onun da potansiyeli çok yüksek. O da Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet edecek. Bundan sonra onlara Fenerbahçe’de sonsuz başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç