İkizi ile vedalaşıp Fenerbahçe’nin yolunu tuttu

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu’nun iki genç oyuncusu Berke Özer ve Barış Alıcı, dün kendilerini Fenerbahçeli yapan resmi imzaları attı. Altınordu’nun Erzurum kampından ayrılan Kerim Alıcı, önce teknik heyetle, sonra ikizi ve takım arkadaşı Kerim Alıcı ile vedalaştı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Barış Alıcı, sarı-lacivertli kulübe transfer olduğu için çok sevinçli olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldır buradaki insanların bende emeği var. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı heyecanla bekliyorum. Şans verildiği takdirde çok iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. Güzel bir sezon geçirdim. Fenerbahçe’den telefonun gelmesi benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu sezon Fenerbahçe ile başarılara imza atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kerim’in de iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in kendilerine rol model olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Ben de Fenerbahçe’de kendimi kanıtlayıp tüm genç oyunculara örnek olmak istiyorum. Kendime güvenim tam. Annem ve babamın çok emeği var. Onlar beden eğitimi öğretmeni, sporun içindeler. Hep arkamızda durdular. Onları böyle mutlu görmek beni daha da mutlu etti. Kardeşimle de 21 senedir hiç kopmadık. Hep önlü arkalı oynadık. Onun da inşallah çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kerim Alıcı: "Kardeşim Türk futboluna damga vuracak"

Kardeşi Barış’tan 21 yıl sonra ayrılmanın kolay olmayacağını ifade eden Kerim Alıcı ise "Barış, büyük bir camiaya gidiyor. Bizi orada en iyi şekilde temsil edeceğine eminin. Ben ona inanıyorum, Türk futboluna damga vuracak. Her zaman onun arkasındayım. Barış’a sonuna kadar güveniyorum. Türk gençlerine şans verildiği takdirde başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Eroğlu: "Yetiştirici kimliğimizden taviz vermiyoruz"

Berke ve Barış’ın transferlerini yorumlayan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "İki futbolcumuzun da Türkiye’nin büyük bir kulübüne transfer olması bizi çok sevindirdi. Biz yarışırken hem şampiyonluk hedefi koyuyoruz hem yetiştirici kimliğimizden taviz vermiyoruz. Futbolcularımızın gelişimlerine verdiğimiz katkıların meyvesini almaya başladık. Berke gelecekte A Milli Takımın kalesini koruyacaktır. Bu meziyetleriyle birlikte özgüveni sahaya yansıdığında başarıdan başarıya koşacaktır. Barış da 2 sene önce A Takıma kazandırdığımız, 10 yıldır bizimle olan bir futbolcu. Geçen sezona damgasını vurdu. Onun da potansiyeli çok yüksek. O da Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet edecek. Bundan sonra onlara Fenerbahçe’de sonsuz başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.