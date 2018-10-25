İklimsa'nın yeni konsept showroomu İzmir'de açıldı

Teknosa'nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa, yeni showroom konseptli bayilerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Sade ve modern tasarımıyla dikkat çeken yeni showroom konseptinin son adresi İzmir'deki Cem-Ka Klima, ürünlerin ön plana çıktığı 350 metrekarelik geniş alanıyla perakende ve kurumsal müşterilerinin alışveriş deneyimini güçlendirecek.

33 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ve 450'den fazla satış ve servis ağı olan İklimsa, yeni ve en büyük konsept showroomunu İzmir Balçova'da açtı. İklimsa bayisi Cem-Ka Klima'nın resmi açılışını Izmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve Teknosa Perakende & Bayi-Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Kesintisiz hizmet anlayışımız ve yenilikçi atılımlarımızla müşterilerimizin alışveriş deneyimini tüm kanallarda güçlendirmeye odaklanıyoruz. Bu çerçevede İklimsa bayilerimizin yeni showroom konseptini müşteri içgörülerinden hareketle oluşturduk. Modern ve sade tasarımıyla çok daha rahat bir alışveriş ortamı sunan yeni konseptli bayilerimizle hem perakende hem de kurumsal müşterilerimiz için kaliteli ürün ve hizmetlerin adresi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin en büyük kapasiteli iklimlendirme cihazı

Açılış sebebiyle çok heyecanlı olduklarını kaydeden Gürcan, şöyle devam etti:

"Cem-Ka, Türkiye'nin en önemli bayiilerinden biri. Yeni konseptimizi, şampiyon bayimizle beraber İzmir'de kutluyoruz. Bizim amacımız, müşterimize burada daha iyi bir deneyim yaşatmak. Ürünleri görmeleri için onlara çok uygun bir ortam sağladık. Mağazamızı çevreci ve ergonomiye uygun ürünlerle donattık. Müşterilerimize yeni alanda yeni bir deneyim yaşatacağız. Mağazamızda hem evlerde hem de endüstriyel alanlarda kullanılacak iklimlendirme cihazlarını teşhir ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kapasiteli iklimlendirme cihazını da bu mağazamızda bulmak mümkün. Biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle bayii ağımızı Türkiye'de genişletmeye devam ediyoruz."

"Yepyeni bir alışveriş deneyimi"

Teknosa Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun da şunları söyledi:

"Ege Bölgesi, Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan iklimlendirme sektörü için önemli bir bölge. 2005 yılından bu yana İklimsa bayisi olan ve son 5 yılda Türkiye ve Ege bölge ciro birincisi olan Cem-Ka Klima'yı yeni adresinde yeni konsept ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Cem-Ka Klima'da ürünlerimizi doğru ve rahat bir yerleşimle sunarak müşterilerimize yepyeni bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. İklimsa olarak yeni konsept uygulamamızı Türkiye genelindeki bayilerimizde hayata geçireceğiz."

Bölgedeki en büyük showroom

Yeni konsepti ve 350 metrekarelik teşhir alanıyla bölgedeki en büyük İklimsa showroomu olan Cem-Ka Klima; perakende ve kurumsal müşterilerine geniş bir yelpazede ürünle hizmet veriyor. İklimsa, bayileri ile perakende müşterilerinin kullanımına uygun olarak duvar tipi klimalarda dünya markaları Mitsubishi Heavy Industries, Sharp, GEA (General Electric Appliances), kendi markası Sigma ile A+++ enerji verimliliği, inverter teknolojisi, teknolojik donanımları, uygun ödeme koşulları ve hizmetlerle müşterilerinin beğenisine sunuyor. KOBİ ve kurumlara yönelik profesyonel seri ve çoklu sistem (multi) klimalarda da Japon teknolojisine sahip Mitsubishi Heavy Industries ve kendi markası Sigma'nın ihtiyaca uygun ürün seçenekleri ile projeler geliştiriyor.