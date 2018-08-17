İklimsel şartların vurduğu incirde ihracat da sıkıntıya girdi

İhraç ederken ithal eder duruma geliriz" dedi.

Ödemiş ilçesinde bölgenin en kaliteli incirlerinin üretildiği Birgi Mahallesi İrimağzı mevkinde incir üreticileri, incirlerin olgunlaşamadan çürümesinden şikayetçi. Ticaret odası verilerine göre, Ödemiş’te geçtiğimiz sezon 15 bir dekarlık alanda incir üretimi yapıldı. Ortalama 8 liradan satışı yapılan kuru incir, ilçeye 72 milyon liralık gelir getirdi. İlçe genelinde 9 bin ton civarında incir üretiminin yapıldığı tahmin edilirken, sıkıntılar üreticiyi canından bezdirdi. Üreticiler, üniversitelere ve ilgili çevrelere çağrı yaptı ve duruma el atmasını istedi.

"Sineklenme ile beraber bozulma da artıyor"

Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapıcı, "İrimağzı mevki, ülkemizdeki en kaliteli incirlerin üretildiği bir bölge; fakat incir üreticisi her geçen gün incir bahçelerini bozuyor. Böyle giderse ithalatçı ülke durumuna düşeriz" dedi.

Birgi Sulama Kooperatifi Başkanı, incir üreticisi Hüseyin Cinbal da ağaçların tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Birgi İrimağzı inciri kalite olarak İzmir’de aranılan özelliklere sahiptir; fakat son yıllarda ağaçlarda akma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bölgemizdeki incirde bozulma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Sulu tarımın her geçen gün arttığı ovadaki nem oranının artması incirlerimizin bozulmasına neden oluyor. Bozulan incirlere ‘ekşimsi sineği’ düşüyor. Sineklenme ile beraber bozulma da artıyor" şeklinde konuştu.

Bozulmaların nedeni iklimsel şartlar

Eski Birgi kalkınma Kooperatifi Başkanı Doğan Uysal ise yaklaşık 40 yıldır incir ile uğraştığını belirterek, "İncir üretiminde eskiden bu yana bildiğimiz olaylar var. Batıdan deniz rüzgarı estiğinde incirde ekşime ve bozulma meydana geliyor. Kıbleden yani karasaldan gelen poyraz rüzgarları estiğinde de incirdeki hastalıklar ortadan kayboluyor. Karasal rüzgarlar nemi barındırmıyor. Örneğin; bu yıl yağışların arkasından deniz rüzgarı estiği için incirlerde kalite düşüklüğü meydana geldi. Geçmiş yıllarda da üniversiteler ve çeşitli ARGE kurumlarıyla çalışmalar yürüttük; fakat genellikle bize bildiğimiz klasik yöntemleri anlattılar. Biz istiyoruz ki daha bilimsel yaklaşımlar ortaya konulsun. Dünyada hava kirliliği arttı. Örneğin; bir asit yağmuru ile karşılaştığımızda bundan incirde doğrudan etkileniyor. Ürünümüzü organik olarak korumak istiyoruz; ama kalite düştüğünde üreticinin kazancı düşüyor. Böyle olunca incir ağaçlarını ve üretimini korumakta zorlanıyoruz. Son yıllarda ovadan dağ eteğine doğru incir bahçelerinin yok edilmesi ile karşı karşıyayız" dedi.

"Ürünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayız"

Uysal, şöyle devam etti:

"5-10 yıla kadar tamamen yok olma yok olmayla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü hava şartları artık incirin olgunlaşarak daldan kopmasını engelliyor. İncir hava şartları nedeniyle ağaçta çürümeye başlıyor. Bu sorunla ilgili üniversitelerimizin yetkili bölümlerinden yardım bekliyoruz."

Son olarak Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapıcı, "Üretim alanlarımızda üreticilerimiz çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların çoğu bireysel çabalarla çözülebilecek sorunlar değildir. İncir, ülkemiz için önemli bir ihraç ürünüdür. Ne yazık ki bu ürünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Her geçen yıl üretim alanlarımız daralmaktadır. Böyle giderse inciri dışarıdan ithal etmek zorunda kalabiliriz. Üniversite gibi yetkili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. İncir üreticisinin sesi mutlaka duyulmalıdır" ifadelerini kullandı.