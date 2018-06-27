İkon Tower, Çeşme’nin ikonu Alaçatı’da

Avantajlı fırsatlarla yepyeni bir hayatın kapılarını aralayan İkon Tower, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

İzmir’in cazibe merkezi Yeni Bornova’da, Özemeksan tarafından yapımına devam edilen İkon Tower projesi her geçen gün yükselirken, projeye ilgi de günden güne artıyor. Benzersiz mimarisiyle hayalleri gerçeğe çeviren ve lansmandan bugüne kadar yoğun ilgi gören İkon Tower’ın son satış ofisi İzmir’in ikonları arasına adını yazdıran Alaçatı’da açıldı. Rezidans hayatının en lüks halinin inşa edildiği proje, Çeşme’de de büyük ilgi gördü.

Hemen teslim fırsatı

Geniş balkonları, yüksek tavanlı mimarisi ve ferah yaşam alanlarıyla bambaşka bir yaşamın kapılarını aralayan projede, 1. etapta hemen teslim fırsatı büyük ilgi görüyor. Eşsiz şehir manzarasıyla İzmir’de olmanın ayrıcalıklarını hissetirecek İkon Tower, yalnızca İzmirli yatırımcılar için değil, şehir dışından gelen yatırımcılar için de kaçırılmayacak bir fırsat olarak yıldız gibi parlıyor. Kat bahçeleri, seyir terasları, çocuk ve yetişkin yüzme havuzları, oyun bahçeleri, hobi odaları, fitness merkezi ve spor alanları gibi pek çok donatı alanına sahip proje, Özemeksan güvencesiyle tüm kente değer katıyor. İkon Tower projesinin 2. Etabı ise yüzde 30 peşinat ve özel ödeme seçenekleri ile karlı bir yatırım imkanı sunuyor.

Herkese uygun daireler

Kentin çehresini değiştirecek projelerden biri olan İkon Tower, herkese uygun daire seçenekleriyle de fark yaratıyor. 1+1 , 2+1 , 3+1, 4+1 ve dubleks daireler, çekirdek aileler den geniş ailelere kadar tüm kullanıcıları mutlu edecek planlarıyla dikkat çekiyor. Standart ölçülerin üzerinde yüksek tavanları ve geniş pencereleri ile ferahlığı dairelerin içine kadar taşıyan İkon Tower, teraslı ve balkonlu daire seçenekleriyle İzmir manzarasını da en güzel şekilde sunuyor. Merkezi konumuyla da öne çıkan İkon Tower, İzmir-Çeşme Otobanı’na 100 metre, Forum Bornova’ya 1 kilometre, Ege ve Yaşar Üniversiteleri’ne 1 kilometre ve Adnan Menderes Havalimanı’na 10 kilometre mesafede konumlanıyor.