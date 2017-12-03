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03 Aralık 2017 17:28

İlçe başkanı Güzelbahçe kongresinde ateş püskürdü

CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü’nün kongresinde konuşan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin saldırıya uğraması hakkında, "Rakı masalarında ilçeyi ihtilal etmeye çalışıyorsunuz.

İlçe başkanı Güzelbahçe kongresinde ateş püskürdü

03 Aralık 2017 17:28

Sonucu belediye başkanını vurmaya kadar geliyor. Bunun hesabını verecekler" dedi.



İzmir’de CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin, dün akşam eşinin yanında bacağından silahla yaralanması olayı sonrası bugün CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü’nde kongre vardı. Mevcut ilçe başkanı ve aday CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam, Başkan İnce’yi vuran ya da vuranlara ateş püskürdü. Çam, "Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa İnce’ye onurlu bir görev verdi. Belediye başkanlığına seçildi, halkına hizmet etmeye geldi. Ahkam kesmeyeceksiniz. Sosyal medyada belediye başkanına, ilçe başkanına vurmayacaksınız. Seçimden seçime gelirler. ’Vay Mustafa İnce kardeşim vay bilmem ne.’ Yemezler. Onun için mert olacağız, siyaseti de dürüst yapacağız. Rakı masalarında ilçeyi ihtilal etmeye çalışıyorsunuz. Sonucu belediye başkanını vurmaya kadar geliyor. Bunun hesabını verecekler. Mustafa Başkanımın çok büyük bir hasarı yok. Yarın çıkacak, evine gelecek. Çok ağır bir hasar yok bacağında ama ne acıdır ki ülke ne hale geldi. Eşinin gözlerinin önünde insan vuramazsın. Arabasına vurur gibi yapıp aşağı indirmeleri planlı. Benim aile dostum, siyaset bir yana en yakınım kardeşim. Böyle bir adama nasıl sıkıyorsunuz? Bir de karıncayı incitmeyen bir insandı. Yıllardır bilirim. Bunun hesabı sorulacak arkadaşlar. Öyle trafik canavarı filan değil bunlar. Güzelbahçe’de öyle trafik canavarları yok. Bu bulunacak. Nedeni nedir bu çıkacak ortaya. Bunun arkasında kimler var, kimler azmettiriyor. Bunlar nedir, kimlerdir, çıkacak ortaya. Çıktığı zaman biz kim olduğunu göreceğiz, anlayacağız. Bunun peşini bırakmayacağız. Siz yoldaşlarımızla birlikte bunun hesabını fitil fitil ödeteceğiz. İlk önce kanunlar verecek bunların cezalarını" diye konuştu.




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