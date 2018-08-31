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31 Ağustos 2018 08:37

Ilıca Plajı farkındalık oluşturmak için temizlendi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki plajlarından birisi olan Ilıca Plajı’nda, çevre sakinleri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik yapıldı.

Ilıca Plajı farkındalık oluşturmak için temizlendi

31 Ağustos 2018 08:37


Çeşme ilçesinde, Ilıca Plajı’nın temizlenmesi için bir etkinlik düzenlendi. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte vatandaşlar temizlik yaptı. Çevre sakinlerinden Semra Bakioğlu’nun, her yaz sezonu sonunda öncülük ettiği plaj temizliği etkinliğine; Ilıca Plajı yanındaki Plaj Evleri Kooperatifi Başkanı ve CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ile 100’e yakın çevre sakini katıldı.


Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Plaj Evleri Kooperatifi ve CHP İlçe Örgütü Başkanı Ekrem Oran, plajların temiz tutulması gerektiğini söyledi. Etkinliğe öncülük eden Semra Bakioğlu da yaptığı açıklamada, "Sadece Çeşme’de değil, dünyanın her tarafında kirlenme var. Ben, 4-5 senedir çevre temizliği etkinliğini gerek İzmir’de gerekse Çeşme’de uyguluyorum. İki sene önce Çeşme’de yaptığımda, sadece 10 kişi katıldı. 100’e yakın kişi katıldı" dedi.




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