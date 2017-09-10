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10 Eylül 2017 19:30

Ilıca Plajı’nda güvercin uçurup, temizlik yaptılar

95 yıllık geçmişe sahip uluslararası Inner Wheel adlı kadın örgütünün İzmir ve Ege Bölgesi temsilcileri, Dünya Barış Günü’nde Ilıca Plajı’nda güvercin uçurup, farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik yaptılar.

Ilıca Plajı’nda güvercin uçurup, temizlik yaptılar

10 Eylül 2017 19:30


154 ülkede örgütlü olan ve Birleşmiş Milletler’de de temsil edilen dünyanın en kalabalık kadın örgütü olarak bilinen Inner Wheel örgütünün İzmir, Konak, Atakent ve 244. Bölge başkan ve üyeleri bugün Ilıca Plajı’na geldi. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran’ın da katılarak destek verdiği Inner Wheel temsilcileri, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü gecikmeli de olsa Çeşme’de kutlayarak, Ilıca Plajı’nda güvercin uçurdular.



"Bu güzel plajın kirletildiğini üzülerek görüyoruz"


Inner Wheel örgütü temsilcileri adına bir açıklama yapan 244. Bölge Başkanı İclal Kardıçalı, Inner Wheel’in Rotaryenlerin eşleri tarafından kurulduğunu belirterek, "Inner Wheel, 95 yıllık bir geçmişe sahip. Bu örgütün Ege Bölgesi ve İzmir üyeleriyiz. Dünya Barış Günü’nü Çeşme’de kutlamak için yanımızda güvercinler getirdik. Her türlü barış için güvercinlerimizi uçuracağız. Bizler, yaz aylarında Çeşme’de yaşıyoruz. Ilıca Plajı’nı da kullanıyoruz. Ne yazık ki, bu güzel plajın sorumsuz kişilerce kirletildiğini üzülerek görüyoruz. Yazın Ilıca Plajı kalabalık oluyor. Ama bu kalabalıkların atıklarını toplamadan gitmelerine çok üzülüyoruz. Farkındalık yaratmak amacıyla sembolik de olsa plajda bir temizlik çalışması gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



"Türkiye’de eğitimle çevre bilinci verilmedi"


Inner Wheel temsilcilerinin eylemlerine katılarak destek veren CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran da şunları söyledi:


"Sezonun bitimine doğru Çeşmemizin göz bebeği Ilıca Plajı’nda Inner Wheel üyeleri ile birlikte bir çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle insanlarımızın plajda olduğu saatleri tercih ettik. İnsanlarımızda çevre bilinci ve duyarlılığını bir nebze de olsa uyandırmak istedik. Ne yazık ki Türkiye’de çevre bilinci eğitimle verilmedi. Bundan sonra verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren oluşturmak gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da müfredatta çok büyük zafiyet var."


CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ve Inner Wheel üyesi kadınlar, Ilıca Plajı’nda çevre temizliği yaptılar. Ilıca Plajı’nda güneşlenen bazı duyarlı vatandaşlar da temizlik çalışmasına katıldılar.




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