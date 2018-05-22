Ilıca Plajı’nda yürütmeyi durdurma kararının ikisi kaldırıldı

Milli Emlak Müdürlüğü ile Çeşme Belediyesi arasında Mart ayında imzalanan ve Çeşme Kaymakamlığı tarafından da onaylanan protokolle, 10 yıllığına Çeşme Belediyesine kiralanan Ilıca Plajı, plajdaki büfelerin mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almaları üzerine, tahliye edilerek Çeşme Belediyesine teslim edilememişti. Ilıca Plajı’ndaki büfeler, yürütmeyi durdurma kararı aldırmalarının ardından, şemsiye ve şezlonglarını Ilıca Plajı’na yayarak ve büfelerini açarak, işletmeye devam etmişlerdi.

Edinilen bilgiye göre, yürütmeyi durdurma kararlarının kaldırılması için açılan davalardan ikisi sonuçlandı ve yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Bir büfe için ise mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Protokolün imzalanmasının ardından, Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Plajı’nın kirasının ödendiği de öğrenilirken, Milli Emlak Müdürlüğünce boş olarak teslim edilmesi gereken Ilıca Plajı, bugüne kadar teslim edilememişti. İki büfe için yürütmeyi durdurma kararının iptal edilmesi, büfelerin tahliyesini gündeme getirdi. Çeşmeli vatandaşlar ve tatilciler de, büfeler tarafından yüksek fiyat istenen şezlongların ve şemsiyelerin bir an önce kaldırılmasını ve Çeşme Belediyesi tarafından söz verilen ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetini bir an önce almayı bekliyorlar.