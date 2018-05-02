İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi

Türkiye’nin ev sahipliğinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük fiili atışlı tatbikatı olan "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı", bu yıl 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 2016 yılında ilk kez uluslararası çapta organize edilen Ege Ordu Komutanlığının sevk ve idaresindeki tatbikata bu yıl 19 dost ve müttefik ülkenin unsurları katılacak.

Türkiye’den Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata bu yıl ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan da birlik ve unsurların katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda tatbikata fiilen katılan Almanya ve Polonya’nın tatbikata davet edilmemesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz süreçte Almanya ile ilişkiler, İncirlik krizi ve Almanya’nın asker çekmesi, FETÖ’cülerin iltica taleplerine olumlu yanıt vermesi gibi konular nedeniyle gerilmişti. Almanya’nın dev tatbikata davet edilmemesinin altında gerilen ilişkilerin yattığı iddia ediliyor.