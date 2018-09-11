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İlk armağanları belediyeden

“Hoş geldin Bebek” hizmeti sayesinde hayata yeni katılan bebeklere ilk hediyeleri Konak Belediyesi tarafından veriliyor.


İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta başarıyla süren sosyal yardımlardan biri de “Hoş geldin bebek” hizmeti. Her yıl yüzlerce aileye ulaşan hizmet sayesinde hayata gözlerini yeni açan Konak'ın minik fertlerine ilk hediyeleri Konak Belediyesi tarafından veriliyor. Belediye görevlileri evlerinde ziyaret ettikleri ailelere “Hoş geldin bebek” çantası armağan ediyor. Bu yıl Ağustos ayı itibariyle çanta hediye edilen bebek sayısı 610'a ulaştı.


Konak Belediyesi, dünyaya gözlerini yeni açmış bebeklere “yaşama hoş geldin” hediyesi sunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Konak'ta ikamet eden ailelerin yeni doğan bebekleri için “Hoş geldin bebek” çantası veriliyor. Armağan edilen çantada bebekler için zıbın takımı, biberon, emzik, ıslak mendil, şampuan, bez gibi ilk etapta gerekli olabilecek tüm malzemeler yer alıyor. Çocuk sevinci yaşayan anne ve babaların en mutlu günlerinde onlara dost eli uzatan Konak Belediyesi, bu yılın başından Ağustos ayı sonuna kadar 610 bebeğe “Hoş geldin” armağanları ulaştırdı. Yeni doğam yapan anneleri evlerinde ziyaret eden ekipleri hediyeleri annelerine teslim etti.



İki ay içinde başvuru yapılmalı


Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, evlerinde ziyaret ettikleri ailelere Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın iyi dileklerini ve kutlama mesajını ilettikten sonra içinde bebeklerin ilk ay ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin yer aldığı çantayı hediye ediyor. “Hoş geldin bebek” çantası almak isteyen aileler önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruyor, ardından görevliler evlere ziyarette bulunarak hediyeyi sunuyor. Ailelerin çantayı alabilmek için bebeğin doğumundan en geç iki ay içinde belediyeye başvurması gerekiyor. Aileler çanta talebinde bulunmak için bebeğin nüfus kağıdıyla birlikte Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurması yeterli oluyor. Görevliler birkaç gün inde çantayı aileye ulaştırıyor.

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