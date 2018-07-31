İlk hedef 40 bin konut

. Bunun için 7 bölgede çalışma yapıyoruz. Birinci prensibimiz ise vatandaşın hakkını maksimum düzeyde korumaktır" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik, Büyükşehir’in dönüşüm projelerindeki son durum ve gerçekleştirilecek ihaleler hakkında meclis üyelerine bir sunum yaptı. Özçelik’in ardından kürsüye gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Gerçek anlamda bir kentsel dönüşüm için yola çıktık. Amacımız sadece evleri dönüştürüp onları afete dayanıklı bir hale getirmek değil. Gerek sosyal donatı alanları, gerek çevre düzenlemeleriyle g erçek anlamda bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Önce büyük fotoğrafa bakıyoruz

Uzundere’de yapılan kentsel dönüş projesinin detaylarını anlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Gecekondu bölgesi nasıl dönüşür, vatandaşların hakkı hukuku nasıl korunur? Arsası kendisinin olan var, başkasının arsası üzerine kat çıkanlar var. Sonradan kaçak yapılmış yapılar var. Tüm bu karmaşık sorunları, ilkelerimizi belirleyerek ve tamamen uzlaşı ortamı sağlayacak şekilde çözdük ve işe başladık. Uzundere’nin kentsel dönüşümünün ilk ihalesini 1,5 sene önce yapmıştık. İlkinde epey zorlandık. Ama binalar yükselmeye başlayınca, devamındaki projelerde büyük hız kazandık. Şu anda Uzundere ve Örnekköy’de yaklaşık 1500 civarında daire ve iş yeri dönüş ümü gerçekleştiriyoruz. İlk hedefimiz 35 bin ile 40 bin adet arasında konut üretmek.. Bunun için 7 bölgede çalışma yapıyoruz. Bölgeleri etap etap bitiriyoruz. Bir kentsel dönüşüm bölgesini belirlediğimizde ve makro olarak bölge dönüştüğünde ne ile karşılaşacağız? Büyük fotoğraf ne olacak? Önce buna çalışıyoruz. Sonra kentsel dönüşüm alanını belirliyoruz ve etap etap hareket ediyoruz. Onların içinde de kademe kademe uzlaşıyı sağlıyoruz" diye konuştu.

Dönüşüme yeni vizyon getirdik

İzmirli müteahhitlere, Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm ihalelerine girme çağrısı yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, daha fazla yüklenicinin ihalelere girmesiyle rekabet ortamının güçleneceğini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarında kimsenin hakkını yemediklerinin altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şöyle devam etti:

"Prensiplerimiz belli: Vatandaşın hakkı maksimum düzeyde korunacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarında kamu, buradan tek bir artı değer bile almayacak. Artı değer çıkarsa, çöp dahil olmak üzere oradaki mal sahiplerine, vatandaşlara kalacak. Biz kentsel dönüşümü bu şekilde uyguluyoruz. Diyelim ki, bir müteahhit alana girecek ve 100 evi yıkacak. O anlaşmanın yürürlüğe girmesi hemen hemen imkansız. Burada bir güvenceye, otoriteye, hak dağıtan ve hakem olan, hem yüklenicinin hem mal sahibinin hakkını koruyacak, adalet dağıtacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. İşte biz bu mekanizmayı kurarak Türkiye’deki kentsel dönüşüme yeni bir vizyon getirdik. Bizi m yaptığımız işin özü bu. Müteahhit mal sahibini görmüyor. İhaleye giriyor, inşaatını yapıyor. Tapular bizde. Yüklenici firmayla bir kişi muhatap, o da Belediye. 5 kişiyle anlaşıp apartman yapsanız bile ne kadar zorluk çıktığını biliyorsunuz. Ama biz 100 tane mal sahibini birleştirip size sunuyoruz. Bu yöntemin yaygınlaştırılması gerekiyor. Kentsel dönüşüme hepimizin ihtiyacı var. Hele hele İzmir’in ve İstanbul’un belirli bölgelerinin daha çok ihtiyacı var. Birinci derece deprem bölgesindeyiz. Elimizi hızlı tutmamız lazım. Bunun süresini ise ekonomik kalkınma belirleyecek. İzmir’deki vatandaşlarımız ev alacak duruma gelirse, arz-talep dengelenirse, mutlaka evi olmayanlar da ev almak isteyecek."

En güvenli yöntem bizimkisi

Kentin bütün projeksiyonlara göre, 2050 yılına kadar kentsel dönüşümle konut, iş yeri, ofis ihtiyacını karşılayacak potansiyelin bulunduğunu da kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Yüklenici firmalar kentsel dönüşüme sıcak bakmalılar. Örnek projeler yapmalılar. İhalelerimize girmeliler. Ege Mahallesi’nde yüzde 40 emsalle size kimse arsa vermez. TARİŞ’in arazisindeki şartları hepiniz biliyorsunuz. Yine Uzundere, Örnekköy, Aktepe-Emrez ve Ballıkuyu başta olmak üzere birçok alanımızda bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konut sektöründe çalışan müteahhit firmalarımız eğer büyümek istiyorlarsa, kentsel dönüş& uuml;m ihalesine girmek zorundalar. Birleşmeleri gerekiyor. Proje bazında ortaklık da olabilir. Mutlaka bir yol bulmaları ve buradan yürümeleri gerekiyor. Kar düşük de olabilir yüksek de.. Ama en emniyetli konut üretimi, bizim yaptığımız yöntemdir" dedi.

Yüzde 50 ortaklığı seviyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri bakımından başka belediyelerden farklı olduğunu hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en bariz farkı, belediye-kamu ortaklığını gerçekleştirmesidir. İzmir’in en büyük toplu ulaşımı İZBAN’da da, İzmir Jeotermal Anonim Şirketi’nde de yüzde 50 hissemiz bulunmakta. Yüzde 50 ortaklığı seviyorum. Katolik nikahı gibi kimse kimseden ayrılamıyor. Kimse kimseden üstün değil. Bu bir model. İlk defa İzmir’de uygulandı ve başarılı oldu. Tüm bunların yanında tarım ve hayvancılığa verdiğimiz destekler de büyük farkımızı ortaya koyuyor. Türkiye’de kırsala verdiğimiz destekleri oranlarsak, İzmir tarımı Türkiye tarımının 2.5 katı büyüdü. Mutlaka ve mutlaka tarım ve hayvancılığa yatırım yapmalıyız. Biz çiftçiliği g&ou ml;z ardı edemeyiz.”

Tasarım kenti İzmir turizmi canlandıracak

Konuşmasında İzmir’in tasarım kenti olması gerektiğini de vurgulayan Aziz Kocaoğlu, “Zenginleşmenin yolu teknoloji kullanmaktan, tasarım ve inovasyondan geçiyor. Yaptığımız arama konferanslarında, İzmir’in tasarım kenti olma konusunda bir süreç başlattık. Dönertaş’ın üstünde tasarım atölyemiz var. EBSO öncülüğündeki sanayicilerimizin, bizim de desteğimizle, İzmir’in tasarım kenti hedefine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada kuracağımız tasarım üniteleri, İzmir’in merkezinde turizmi de hareketlendirecektir. Kemeraltı’ndaki 11 bin binayı ayağa kaldırmadan turizmden, hizmet sektörünün gelişmesinden bahsetmek boş laftır" şeklinde konuştu.

Tramvay Çiğli’ye uzanacak

Açıklamasının ardından meclis üyelerinden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, Karşıyaka Tramvay hattının, Mavişehir İZBAN’a bağlanacağını, çift ring olarak Atatürk OSB’den, Ata Sanayi’nden ve Katip Çelebi Üniversitesi’nden de geçeceğini belirterek "Karşıyaka tramvayından işte o zaman gerçek anlamda, maksimum fayda sağlanacak" dedi. Bazı meclis üyelerinin, ‘tarih verebilir misiniz’ demesi üzerine ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Devlette, belediyede tarih verilmez. 80 yerden izin alıyorsun. Narlıdere Metrosu’nun izni 2 senede ancak çıktı. Nasıl tarih vereceğim? Şimdi Buca Metrosu’nu bekliyoruz, uğraşıyoruz. Alt Yapılar Genel Müdürlüğ&u uml; inceleme yapıyor. Aralık ayında Kalkınma Bakanlığı’na gitti. Üst yazıyla Yüksek Planlama’ya gönderecekler. Bakanlar imzalayacak, gelecek. Böyle bir süreçte tarih verebilmek mümkün mü?" diye konuştu. Karşıyaka Stadı ile ilgili konuşan Aziz Kocaoğlu, 7-8 bin kişinin ayakta, 7-8 bin kişinin de oturarak maç izleyeceği bir stat yapılacağı bilgisinin geldiğini belirterek, "Aslında Örneköy’deki stat ’cuk’ oturacaktı. Bu olmadı. Sonra ’ESHOT garajı olarak kullandığımız yeri alıp Karşıyaka’ya stat yapın. Bize de otobüslerimizi koymak için Örnekköy’deki yeri verin, taşıyalım’ dedik. Bu da olmadı. Yapılır inşallah" şeklinde konuştu.

Beklenen açıklama 1 Ekim’de

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen’in ’Yerel seçimlerde aday olacak mısınız?’ sorusunu da Başkan Kocaoğlu, "Bu konuyu 6 ay kala, 1 Ekim 2018 tarihinde, bir aksilik olmazsa, bir basın toplantısıyla duyuracağım. Aday olup olmayacağımı İzmirli hemşerilerimizle paylaşacağım. Seçimler erkene alınır Kasım’da olsa da bir formül buluruz. Hiçbir koltuk boş kalmaz" yanıtını verdi.

Uzlaşmacı bir model

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm yatırımları sayesinde yerinde dönüşümde önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümde uyguladığı model, gerçekten diğerlerinden çok farklı. Bu modelin uzlaşmacı olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi. Yorgancılar daha sonra, ülkede ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler hakkında bilgi verdi ve sektörlerin 2018 yılının ilk altı ayında yaşadığı finansal değişimleri ve piyasa göstergelerini yorumladı.