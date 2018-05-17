İlk iftar buluşması muhtarlarla

Bu dönem görev yapanlarla birlikte eski meclis üyeleri ve kentin güney aksındaki ilçelerin muhtarlarını ağırlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, Gazze katliamından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ramazan ayının ilk iftarında eski ve yeni belediye meclis üyeleri, kentin güney bölgesi muhtarları ve ailelerini ağırladı. Tarihi Havagazı Fabrikasındaki buluşmaya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli de katıldı.

Ramazan’ın ilk günündeki buluşmaya Gazze’deki gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 62 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle yaşanan üzüntü damga vurdu. İftarın sonrası tüm davetliler Gazze şehitleri için bir dakika saygı duruşundu bulundu. Davetlilere seslenen Başkan Kocaoğlu’nun gündeminde de Gazze vardı. İnsanlık adına çok üzücü günler yaşandığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: “Filistin’de yapılan saldırıda 62 Müslüman’ın katledilmesi ve bunun Ramazan arifesinde yapılması son derece manidardır ve hepimizi düşünceye sevk etmesi gerekir. Bu emperyalist güçler Ortadoğu ve civarındaki doğalgaz ve petrol yatakları için gözlerini kırpmadan kargaşa çıkarabiliyorlar, katliam yapabiliyorlar. Buna karşı durmanın bir tek yolu var. O da hepimizin mezhebine, etnik kökenine, nereden geldiğine bakmadan 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birlik ve beraberlik içinde olmasıdır. Bunu sağlarsak ülkemizin üzerine çöken kara bulutları ve kötü niyetlileri kovabiliriz.”

“Muhtarlara düşen görev…”

Ramazan ayının küskünlüklerin, dargınlıkların bitirildiği, dayanışmanın en yükseğe çıkarıldığı günler olduğuna dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, “Her şeyden önemlisi birlik beraberliğimizi Ramazan’dan sonra da devam etmemiz gerekir. Sevgili muhtarlarımıza burada büyük görev düşmektedir. Mahallelerindeki insanları isim isim, ev ev tanıyorlar, biliyorlar. Tek söyleyeceğim söz birlik olmak. İzmir’de biz bunu uzun yıllardan beri başardık. Burada kimse kimsenin nereden geldiğine, nereli olduğuna bakmıyor. Bunu sizlere, 4 milyon 300 bin İzmirliye borçluyuz. İzmir gibi güzel, huzurlu bir kentte yaşamak hepimiz için büyük bir onur. Filistin şehitlerine bir kez daha Alllah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha böyle ’Kara Pazartesiler’ yaşamayız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cuma günü yapılacak ikinci Ramazan buluşmasında ise kuzey aksındaki muhtarları ağırlayacak.