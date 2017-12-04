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04 Aralık 2017 16:43

İlk kez Kemalpaşa’da film izlediler

Kemalpaşa’da belediyenin ilçeye kazandırdığı ve ilçenin ilk sineması olan Kültür, Sanat ve Spor Merkezi sinema salonlarında alt yazılı olarak film izleme imkanı yakalayan engelliler ve aileleri, salondan mutlu ayrıldı.

İlk kez Kemalpaşa’da film izlediler

04 Aralık 2017 16:43


Kemalpaşa’da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi. Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, engelliler günü dolayısıyla sinemada film izleme etkinliği düzenledi. Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve ilçenin ilk sineması olan Kültür, Sanat ve Spor Merkezi sinema salonlarında alt yazılı olarak film izleme imkanı yakalayan engelliler ve aileleri, salondan mutlu ayrıldı.


Kemalpaşa’da ilk defa film izleme fırsatı bulduğunu belirten Rıdvan Yalçın isimli genç, ilk defa film izleme fırsatı bulduğunu belirterek, “Daha önce film izlemek için İzmir’e gidiyorduk. Belediyemiz tarafından ilçeye yaptırılan bu merkezde sinema salonlarının da açılması bizleri rahatlattı. İzmir’e gidip gelmek bizim için çok zor oluyordu” dedi.


Herkesin birer engelli adayı olduğunu söyleyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise misafirlerinin kendileri için çok özel olduğunu vurguladı. Uğurlu, “Dünya Engelliler Gününde çok özel misafirlerimizi ağırladık. Kültür merkezi konferans salonunda aileleri ile birlikte film seyreden kardeşlerimiz, engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan azimle, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek oldular. Bu tür etkinliklerin kardeşlerimizin sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.




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