İlk mezuniyet, ilk gurur

İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki mezuniyet törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler Koordinatörü Hilmi Özen, İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı ve öğrenci velileri katıldı. Genel Müdür Kırmızı yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, İZELMAN Anaokulları olarak Atatürkçü, çağdaş, aydınlığı rehber edinen gençler yetiştirmeyi ilke edindiklerini belirtti. Gaziemir, Girne, Evka-4, Evka-2, Gürçeşme, Güzelyalı, ve Balçova Anaokulu öğrencilerinin sunduğu halk oyunu, modern dans, müzikal, bale, jimnastik ve salsa gösterileri, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Sahnedeki rahat tavırlarıyla dikkat çeken minikler, gösterilerin ardından diplomalarını aldı.