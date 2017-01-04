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04 Ocak 2017 11:02

İlk yardımın ilk kuralı: "Bilmiyorsan dokunma"

İlk yardımın ilk kuralı:

04 Ocak 2017 11:02

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, doğru yapılan ilk yardım müdahalesinin hayatta kalma ihtimalini yüzde 50 oranında artırdığını ifade ederek, ilk yardım eğitimi bilmeyen bir kişinin hastaya dokunmaması gerektiğini söyledi.
Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, doğru uygulandığında hayat kurtaran ilk yardım eğitimleri hakkında bilgi verdi. Ertan, ilk yardım eğitimine günlük yaşantının her alanında ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, özellikle farklı risk gruplarında çalışan bireyler için alınacak ilk yardım eğitimlerinin çok daha fazla hayati önem taşıdığını söyledi. İlk yardımda öncelikli olarak yapılması gereken 3 aşama olduğunu anlatan Ertan, "Yaralıyı güvenceli bir yere almak, teşhis koymak ilk yardım yapmak ve ambulans çağırmaktır. Bunlar yapılması gereken 3 aşamadır. Temel ilk yardım eğitimi ‘bilmiyorsan dokunma, önce zarar verme’ anlayışı ile yapılmaktadır. Hayatta kalmayı sağlamak ve kalıcı sakatlıkları önlemek ya da kopan bir uzvun doğru bir şekilde taşınması hayati bir öneme sahiptir. Ani bir kalp durmasında eğer başarıyla müdahale edilirse, ambulans gelene kadar kişinin hayatta kalması sağlanmış olur. Bir kişiye kalbi durduktan sonra 3-4 dakika içerisinde müdahale olursa sağ kalma ihtimali yüzde 50 oranında artıyor. Bu kişi on dakika müdahalesiz kalırsa, bu oran yüzde 2 veya 3’e iniyor. Toplumda ilk yardım eğitimi bilen kişilerin fazla olması, hayatta kalma oranını arttırıyor” diye konuştu.



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