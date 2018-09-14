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İlköğretim Haftası Aliağa'da etkinliklerle kutlanacak

Aliağa’da 2018-2019 eğitim öğretim yılı ‘İlköğretim Haftası’ kutlamaları, 17 Eylül Pazartesi günü yapılacak etkinlikler ile başlayacak.

Aliağa'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı ‘İlköğretim Haftası' kutlamaları, 17 Eylül Pazartesi günü yapılacak etkinlikler ile başlayacak.


Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan etkinlikler saat 09.00'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına sunumu ile başlayacak. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşı ile şanlı bayrağımız göndere çekilecek.


Kutlama programı Aliağa Atatürk İlkokulu'ndaki etkinliklerle devam edecek. Protokol tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak. Öğrenciler tarafından şiirler okunacak, folklor gösterileri sahnelenecek. Etkinlikler sonrasında protokol üyeleri sınıf ziyaretlerinde bulunacak. İlköğretim Haftası boyunca Aliağa'da Anaokullar, ilkokullar ve ortaokullarda etkinlikler düzenlenecek.

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