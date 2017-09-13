İlköğretim haftası Aliağa’da kutlanacak

Cumhuriyet Meydanında yapılacak etkinlikler saat 09.00’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğün Derse’nin Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunacak.

Etkinlikler, Aliağa TOKİ Ortaokulu’nda yapılacak olan günün anlam ve önemine dair konuşmalar ile devam edecek. Aliağa TOKİ Ortaokulu Müdürü Bülent Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse ve Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz konuşmalarını yapacaklar. Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunacak, folklor gösterileri sahnelenecek. Etkinlikler sonrasında protokol üyeleri sınıf ziyaretlerinde bulunacak. İlköğretim Haftası boyunca Aliağa’da Anaokullar, ilkokullar ve ortaokullarda etkinlikler düzenlenecek.