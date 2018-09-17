İlköğretim Haftası Aliağa'da kutlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2018-2019 yılı ‘İlköğretim Haftası' düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu'nun Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler Aliağa Atatürk İlkokulunda düzenlenen programla devam etti.

Aliağa Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Belediye Başkan Vekili Murat Kuzumoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, İlçe Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Yönten, İlçe Halk Eğitim Müdürü Fevzi Bayır, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, sivil toplum kuruşları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Atatürk İlkokulu Müdürü Yahya Çolak yaptı. Çolak, geleceğin teminatı körpe fidanlara ilk can suyu olarak eğitim vermeye başlayacakları ilköğretim haftasına erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, yaptığı konuşmada velilere seslendi. Velilerin doğru ve sağlıklı bir şekilde verilecek olan eğitimin en önemli paydaşı olduğunu belirten Kabakçıoğlu, “Öğretmenlerimiz dünyanın en güzel sanat eserini ortaya koymaya çalışırken onların en büyük destekçileri sizlersiniz” dedi.

“Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir”

Hedeflerinin bilgi toplumunun gerektiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ise şunları söyledi: “Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Zira ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir. Öğrencilerimizin sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil; milli ve manevi değerlerine sahip sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmeyi önceliklerimiz arasında görerek çalışmalarımıza yön vermeliyiz. Bu duygularla tüm öğretmen ve öğrencilerimizle ailelerine sağlıklı huzurlu ve başarı dolu eğitim öğretim yılı diliyorum.”

Günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından Halkalı Şeker Halk Oyunu, Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından ise Hababam Sınıfı isimli gösteriler sunuldu. İlgiyle izlenen gösterilerin ardından protokol üyeleri ilk ders zilinin çalınması ile sınıf ziyaretlerini gerçekleştirdi.