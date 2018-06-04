İlkokul öğrencilerinden Lösemili çocuklar yararına örnek hareket

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Tuana Ayçin Gürler ve Zeynep Ülkü Özer, birlikte televizyon izlerken Lösev’in reklamındaki maskeli çocukların dikkatlerini çekmesi üzerine Lösev’in ne olduğunu araştırmaya koyuldular. Yaşıtlarının büyük bir hastalıkla mücadele ettiklerini öğrenmeleri üzerine harekete geçen iki arkadaş, bir nebze katkı olsun diye el emeği ürünlerini pazarlamak için cumartesi pazarında stant kurdular. Lösev yararına üsünleri pazarşayan çocuklar, günün sonunda kazandıkları 975 TL’yi Lösev Karşıyaka Şubesi’ne teslim ettiler.

Büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Tuana ve Zeynep, bu örnek hareketle toplumda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söylediler. Kendileri gibi herkesin bunu başarabileceğini ifade eden iki arkadaş, bu tür projelerle herkesin lösemili çocuklara destek olabileceklerini belirttiler.