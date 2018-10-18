İmar Barışı fırsatçıları hazine arazilerine kaçak yerler yapıyor

İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, İmar Barışı fırsatçılarına göz açtırmazken, yasadan faydalanmak isteyen ve bu kapsamda hazine arazilerinde kaçak inşaat yapmaya girişenlere göz açtırmıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen İmar Barışı projesi, milyonlarca kaçak yapının önüne geçerken, fırsatçılar da bu durum nedeniyle harekete geçti. Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" uygulamasından yararlanmak isteyen bazı fırsatçılar, hazine arazilerine kaçak inşaatlar yaparak barış uygulanmasından faydalanmaya çalışıyor.

İmar Barışı fırsatçılarına göz açtırmayan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de gece gündüz sürdürdükleri denetimlerde kaçak inşaat çalışmalarını tespit ediyor. Haksız mülk edinmek için İmar Barışı uygulamasını kullanmaya çalışanlara göz açtırmayan zabıta ekipleri, uyarılara rağmen devam eden inşaatlarda da yıkım işlemi gerçekleştiriyor.

Kaçak yapıların özellikle Buca Olduruk ve Kaynaklar bölgelerindeki hazine arazilerinde yoğunlaştığını belirten ekipler, İmar Barışı'ndan yararlanacak yapıların 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılanlar olduğunu, sonradan yapılan binaların uygulama kapsamında olduğu için yıkılacağını belirtti.