İmar Barışı fırsatçısı hazine arazisine ev yapmıştı, ekipler kepçeyle yıktı

İzmir'in Urla ilçesinde bir vatandaş, İmar Barışı'ndan faydalanmak isteyerek hem hazine arazisi hemde arkeolojik sit alanı olarak geçen arazi üzerine prefabrik bir ev inşa etti. Devlet arazisi üzerine yapılan ev, çok sayıda ekibin katılımıyla yıkılırken, yetkililer, kaçak yapıya geçit verilmeyeceğini belirtti.

İzmir'de kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Urla ilçesinde de 2220 Sokak'ta bulunan bir prefabrik evin, 31 Ocak 2017 tarihinden sonra İmar Barışı'ndan faydalanmak için hazine arazine inşa edildiği tespit edildi. Evin üzerinde bulunan arazinin hem arkeolojik sit alanlı hem de hazine arazisi olduğunun tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Çalışma başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesine bağlı ekipler, İmar Barışını fırsat bilen vatandaşın imar affı başvurunda bulunduğu ve yapı kayıt belgesi de aldığını ortaya çıkardı.

Bunun üzerine prefabrik evin yıkımı için harekete geçildi. Ekipler, ilk olarak evi çevreleyen çitleri yerlerinden sökerek işe başladı. Sonrasında ise evin çelik kapısı balyozla kırılarak içindeki eşyalar dışarıya çıkarıldı. Eşyaların tahliye edilmesinin ardından yıkım işlemi başladı. Prefabrik ev kısa sürede yıkıldı.

Mücadele sürecek mesajı

Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürü yetkilisi Cemal Çeşmeci, yıkılan prefabrik evin 2018 yılından sonra yapıldığını aktardı. Çeşmeci, "Evin yaklaşık 4 ay önce yapıldığını uydudan tespit ettik. İmar başvurusunda da bulunulmuş; ancak bu mümkün değil” dedi.

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan da kaçak yapılarla mücadelenin süreceğinin altını çizdi. Varan, prefabrik evi yapan kişi hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Öte yandan evin altında M.Ö. 600 yüzyıllık tarihi eserlerin olabileceği de öğrenildi.