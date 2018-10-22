İmar Barışı ile elektrik aboneliği sorunları da çözülüyor

Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, 8 Haziran 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren imar ve iskân sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilmesini içeren ve kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilenen düzenleme ile 100 binden fazla elektrik aboneliği sorunun da çözüleceğini söyledi.

Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, yürürlüğe giren "İmar Barışı" ile elektrik aboneliği sorunlarının da çözüme kavuşacağını bildirdi. Beş büyükşehirde 100 binden fazla abonenin sorunun çözüleceğini ifade eden Demir, "Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar için tüketiciler, yapının kullanım amacına göre mesken veya ticarethane gibi ilgili abone grubu dikkate alınarak, İzmir ve Manisa illerinde yetkili dağıtım şirketi olan GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nde; Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yetkili dağıtım şirketi olan ADM Elektrik Dağıtım Şirketinde 'Bağlantı Anlaşması' yaptıktan sonra şirketimizle perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik aboneliği alabilecektir dedi.

İşte rakamlar

Büyükşehirlerdeki rakamları da paylaşan Mustafa Demir, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, 30 Eylül 2018 tarihi itibari ile şirketlerimizin faaliyet alanında bulunan İzmir ili için 481 bin 853, Manisa ili için 69 bin 489, Aydın ili için 90 bin 711, Denizli ili için 56 bin 396, Muğla ili için 151 bin 414 adet olmak üzere toplamda 849 bin 863 adet müracaat alındığı bilgisi edinilmiştir. Başvuru süresinin sona erme tarihine kadar, başvuru sayısının çok daha yüksek sayılara ulaşacağı düşünülmektedir. Bu veriler dikkate alındığında, İmar Barışı kapsamında sorumluluk sahamızdaki 5 büyükşehirde 100 binden fazla kullanım yeri için abonelik işlemi yapılacağı öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

Abonelere bir takım bilgilerde aktaran Mustafa Demir, şöyle devam etti:

"Abonelik işlemi için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu olarak güvence bedeli (depozito) tahsil edilmektedir. Her bir kullanım yeri için zorunlu olarak tahsil edilen güvence bedeli, sabit bir bedel olmamakla birlikte kullanım yerinin veya tüketim noktasının elektrik projesindeki gücü ile kullanım amacına yani tarifesine göre belirlenen güvence bedeli birim fiyatının çarpımı ile hesaplanmaktadır; ayrıca güvence bedeli birim fiyatları her yılın başında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına göre yeniden belirlenmektedir. 2018 yılı birim fiyatları ile mesken tarifesindeki kullanım yerleri için minimum 118 lira 50 krş., ticarethane tarifesindeki kullanım yerleri için minimum 336 lira 50 krş. güvence bedeli tutarı tahsil edilmektedir. Yapı Kayıt Belgesi almış veya alacak olan müşterilerimizin oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri adına müşterilerimizi 2019 yılına girmeden 2018 yılı güvence bedeli birim fiyatları ile abonelik işlemlerini tamamlayabilmeleri için 31 Aralık 2018 tarihinden önce şirketimize müracaat etmeye davet ediyoruz."